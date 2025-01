Cop dur per a Corberán: Es complica un dels fitxatges desitjats del València

El Valencia CF fa setmanes que busca amb urgència un lateral dret per cobrir el buit deixat per Thierry Correia, qui va patir una greu lesió de genoll a finals d'octubre. La direcció esportiva blanquinegre, amb el vistiplau procedent de Singapur, havia fixat les seves mires en Iván Fresneda, futbolista espanyol de 20 anys pertanyent a l'Sporting de Portugal. No obstant això, quan tot semblava encaminat per acordar una cessió amb opció de compra, la situació s'ha complicat en els últims dies.

Segons apuntaven fonts properes al club de Mestalla, el fitxatge de Fresneda es considerava prioritari, especialment després de l'arribada de Carlos Corberán a la banqueta valencianista. El tècnic entenia que el madrileny era la peça ideal per pal·liar l'absència de Thierry, donada la seva experiència prèvia a LaLiga amb el Real Valladolid. No en va, el lateral va disputar 26 partits amb el club pucel·là abans de fitxar per l'Sporting CP per uns 9 milions d'euros, moviment que es va produir després del descens vallisoletà. Malgrat la seva joventut, Fresneda ha mostrat un notable potencial defensiu, a més de capacitat per desplegar-se en atac.

Un gir inesperat a Portugal

L'escenari ha canviat amb l'últim gir d'esdeveniments a l'Sporting de Portugal. L'acomiadament de Joao Pereira i la recent contractació de Rui Borges com a tècnic han alterat el context en què es movia Fresneda. El lateral havia estat fora de les convocatòries en set encontres consecutius, però, el passat 29 de desembre, va participar en el derbi de lliga contra el Benfica, substituint el central Eduardo Quaresma al minut 72. Encara que no sigui determinant, l'aparició puntual de Fresneda posa en dubte que l'Sporting pretengui donar-li sortida amb facilitat.

Ricardo Esgaio, l'altre lateral dret titular, està sancionat i podria obrir-se un buit per a Fresneda en el pròxim compromís contra el Vitòria de Guimarães el 3 de gener. Si Rui Borges decideix apostar pel madrileny, augmentaria la probabilitat que es quedi a Lisboa per guanyar-se un lloc a l'onze. Aquesta possibilitat, sens dubte, suposa un cop dur per a Corberán i el Valencia, que comptaven que Fresneda forçaria una sortida al gener a la recerca de minuts més estables a LaLiga.

L'estada de Fresneda a l'Sporting no ha estat senzilla: una lesió d'espatlla, amb pas pel quiròfan inclòs, va frenar la seva adaptació durant bona part de la present campanya. Fins al moment, l'ex blanquivioleta amb prou feines suma 251 minuts repartits entre la Lliga Portugal, la Taça de Portugal, la Allianz Cup i la Supertaça. El seu valor de mercat, segons dades de Transfermarkt, és de 7 milions d'euros, lluny dels 15 milions que va assolir el passat mes de juny.

| Sporting de Portugal

Les urgències del Valencia

En qualsevol cas, el Valencia necessita de forma immediata un lateral dret. El calendari no dona treva i l'equip de Corberán comença l'any 2025 amb un partit ajornat davant el Real Madrid, encontre per al qual, a priori, no disposaran de cap reforç al carril dret. Les opcions a la plantilla —incloent jugadors reconvertits— no convencen, i la direcció esportiva veu en l'arribada d'un futbolista contrastat (fins i tot com a cedit) la millor solució per pal·liar la baixa de Thierry.

Per ara, l'Sporting de Portugal sembla reticent a alliberar Fresneda, almenys fins a valorar el rendiment que pugui oferir sota les ordres de Rui Borges. Amb aquest panorama, el Valencia afronta un mercat d'hivern que se li complica a marxes forçades, i en el qual haurà de buscar alternatives si finalment no es concreta la incorporació del seu gran desitjat per al lateral. Corberán, per la seva banda, assumeix que el seu “pla A” per reforçar la defensa té cada vegada més visos de truncar-se, amb el risc de quedar-se sense la peça clau que anhelava per a la segona meitat de la temporada.