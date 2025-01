Oficial: Gavi confirma el que tots ja sabien, la seva relació amb una famosa influencer

L'any 2024 va estar marcat per llums i ombres per al FC Barcelona, especialment després de la greu lesió que va patir Gavi a mitjans de la passada temporada. El jove migcampista andalús era una de les grans esperances culers al centre del camp, aportant frescor, intensitat i una entrega absoluta en cada partit. No obstant això, una desafortunada acció el va apartar dels terrenys de joc durant diversos mesos. Ara, coincidint amb el final de 2024 i l'arribada de 2025, el canterà ha aconseguit finalment deixar enrere les seves molèsties i tornar a la dinàmica de l'equip, tal com demostren els seus minuts disputats a LaLiga (deu partits) i a la UEFA Champions League (tres aparicions), per a un total de tretze partits oficials des de la seva recuperació.

La tornada de Gavi és una de les millors notícies per als aficionats culers, necessitats d'un jugador amb el seu caràcter i atreviment a la medul·lar. No obstant això, més enllà de l'estrictament esportiu, en els últims mesos havia crescut l'expectació sobre la vida sentimental del futbolista. Des de fa temps, corria el rumor que l'andalús mantenia un romanç amb una famosa influencer. Es va especular fins i tot amb el nom de la princesa Leonor, una cosa que mai es va confirmar i que finalment va quedar en rumors. Amb el pas dels dies, totes les mirades es van posar en una altra jove: Ana Pelayo.

Tot i que no existien fotos oficials de la parella i que tots dos havien esquivat el tema, deixant-se veure tan sols en comptades ocasions i compartint pistes a les xarxes socials (emojis, comentaris o escapades que coincidien en temps i lloc), el rumor anava cobrant cada vegada més força. Per a molts seguidors, només era qüestió de temps que Gavi i Ana fessin el pas definitiu, especialment quan se'ls va caçar sopant sushi en un conegut hotel i compartint històries amb escenaris molt similars.

| Instagram

Any nou, parella nova

Finalment, el 31 de desembre a la nit, va arribar la confirmació que mig vestidor blaugrana i tota l'afició jove del Barça esperava. Gavi va pujar a les seves stories d'Instagram la que ja és la primera foto pública amb la seva nòvia. A la imatge, tots dos apareixen celebrant el comiat de 2024 i la benvinguda de 2025. Gavi, amb un antifaç i un espantasogres, abraça carinyosament a Ana, mentre posen somrients davant la càmera, envoltats de decoració daurada i globus amb les xifres del nou any. Sota el text “Feliç 2025”, el futbolista andalús deixa clar que ja no pensa amagar més el seu romanç.

Aquesta publicació confirma definitivament el que tants sospitaven: el cor de Gavi té propietària. Ana Pelayo es converteix així en la nova WAG del Barça, guanyant-se el focus mediàtic que comporta aquesta posició. Els seus seguidors a les xarxes socials, igual que els de Gavi, no han trigat a reaccionar amb centenars de missatges de felicitació i mostres d'alegria. Amb aquest pas, el jove migcampista culer inicia 2025 amb energies renovades, tant en el futbolístic com en el sentimental. Sens dubte, un començament d'any ple d'il·lusió per al canterà i per a l'afició blaugrana, que confia que el seu talent i determinació ajudin l'equip a aconseguir nous èxits en el futur immediat.