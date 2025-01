11 milions d'euros: El Betis treu diners per jugador que no compta per a Pellegrini

El Real Betis afronta un mercat d'hivern decisiu per a les seves aspiracions esportives i per a l'equilibri de les seves finances. A la recerca de plusvàlues urgents —el mateix president, Ángel Haro, va recordar que el club ha d'ingressar prop de 20 milions abans de juny de 2025— s'hi suma la necessitat d'alliberar fitxes per fer lloc als reforços desitjats per Manuel Pellegrini. Enmig d'aquestes coordenades apareix el nom de Assane Diao, canterà bètic de 19 anys que es troba molt a prop de posar rumb a la Serie A, concretament al Como 1907. Una operació que, segons fonts com el periodista Fabrizio Romano, podria tancar-se en uns 11 milions d'euros, entre fixos i variables.

La història d'Assane Diao amb l'elàstica verd-i-blanca ha estat breu però intensa. El curs passat va fer el gran salt al primer equip, oferint una irrupció fulgurant amb gols i assistències que van despertar l'interès de mitja Europa. No obstant això, amb l'arribada de la nova temporada, l'hispano-senegalès no ha aconseguit fer-se un lloc permanent en els plans de Pellegrini. Els seus números, de qualsevol manera, demostren que ha tingut cert protagonisme com a revulsiu: 19 partits oficials en la temporada 2024-25, amb 2 gols i 3 assistències en 742 minuts totals, repartits entre Lliga, Copa i Conference League.

Ja a l'estiu, diversos equips —entre els quals destacaven Feyenoord, Oporto i Hoffenheim— van temptar Assane amb ofertes molt serioses. Fins i tot es va especular amb la seva sortida en l'últim dia del mercat, però les gestions van quedar incompletes en no tancar-se la burocràcia necessària a temps. Ara, amb la finestra d'hivern a punt d'obrir, el Como 1907, entrenat per l'exbarcelonista Cesc Fàbregas, ha fet el pas decisiu. Fàbregas, que ja va tantejar sense èxit Rodri Sánchez a l'estiu, va contactar personalment amb Diao per convèncer-lo d'un projecte que busca fer un salt qualitatiu en el futbol italià. La figura del català i la voluntat del Como semblen haver estat claus perquè el fitxatge estigui pràcticament encarrilat.

Plusvàlua total

Des de la perspectiva bètica, la venda d'un producte de la pedrera com Assane Diao suposaria una plusvàlua íntegra, quelcom vital per als comptes de l'entitat. A més, Manuel Pellegrini no ha comptat amb el davanter tant com s'esperava, per la qual cosa la seva sortida no desequilibra els plans esportius a curt termini. El Betis, urgit per finiquitar les incorporacions d'un atacant amb gol i d'un migcampista de qualitat —Enzo Le Fée sona amb força—, veu en la imminent sortida de Diao l'oportunitat perfecta per obtenir liquiditat i inscriure noves peces.

En el purament futbolístic, Assane deixa el Betis després de diversos mesos irregulars però amb moments molt destacats que van cridar l'atenció del mercat. La seva joventut (19 anys) i la seva versatilitat en atac —pot actuar com a extrem o davanter— el converteixen en un talent apetible de cara al futur. Per al mateix jugador, la Serie A representa un repte atractiu i la possibilitat de gaudir de minuts i confiança en un escenari competitiu diferent.

Amb tot, el Betis estaria a prop de concretar una de les vendes més cridaneres d'aquest mercat d'hivern, complint amb la màxima que “abans d'entrar, cal deixar sortir”. L'operació, si finalment es confirma al voltant dels 11 milions d'euros, suposarà una bombolla d'oxigen per a les arques verd-i-blanques i marcarà un nou capítol en la trajectòria d'un canterà que marxarà d'Heliòpolis deixant una promesa de gran talent i unes arques una mica més sanes per afrontar pròxims fitxatges.