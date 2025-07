Confirmat, tres nous 'fitxatges' per a Flick: Cop dur per a Christensen i Iñaki Peña

La gira de pretemporada per l'Àsia arrenca aquest dijous per al FC Barcelona, però l'últim entrenament a la Ciutat Esportiva ha deixat pistes que no han passat desapercebudes. Mentre el cos tècnic prepara els amistosos davant Vissel Kobe, Seoul i Daegu, la gestió de la plantilla segueix en plena ebullició. Hansi Flick, decidit a polir detalls abans del viatge, ha llançat un nou missatge amb l'elecció dels futbolistes presents a la sessió d'aquest dimecres 23 de juliol.

I és que, tot i que alguns esperaven una llista tancada de 26 convocats, la decisió final ha estat una altra: el tècnic alemany s'endurà 30 jugadors a l'Àsia, tal com apunten diversos mitjans. Aquesta ampliació ha reobert la porta a diversos jugadors del planter, però també ha posat el focus en dos noms propis del primer equip, la situació dels quals queda encara més compromesa.

Kochen, Landry i Juan Hernández: els escollits que alteren el tauler

La gran novetat de la sessió matinal ha estat la incorporació de tres joves talents del filial: Diego Kochen, Landry Farré i Juan Hernández. Tot i que dos d'ells —Landry i Juan— ja havien treballat a les ordres de Flick la primera setmana de pretemporada, la presència de Kochen suposa una sorpresa rellevant. El jove porter encara no s'havia exercitat amb el primer equip aquest estiu, però ha estat inclòs a última hora en una sessió amb 36 futbolistes sobre la gespa.

| FCB

La presència de Kochen no és anecdòtica. Amb Ter Stegen lesionat i pendent de decidir si passarà pel quiròfan, la porteria per a la gira asiàtica tenia dues places clares: Szczesny i Joan García. La tercera vacant, inicialment reservada per a Iñaki Peña, està ara seriosament amenaçada per l'estatunidenc. Flick vol tres porters a la gira, i el missatge ha estat directe: Kochen és a la cursa.

El mateix passa en defensa. El central Landry Farré, una de les grans promeses del Barça Atlètic, torna al grup just en un moment en què la continuïtat d'Andreas Christensen trontolla. El danès no entra en els plans de l'entrenador i la seva sortida segueix sobre la taula. Si a això s'hi suma la presència d'un central com Landry a l'últim entrenament, l'avís és clar.

Els descartats pendents i la situació de Pau Víctor, Romeu i Ter Stegen

En total, Flick ha comptat avui amb 36 jugadors, dels quals només 30 viatjaran. Per tant, encara s'han de produir sis descartaments. Dos d'ells semblen cantats: Oriol Romeu i Pau Víctor negocien la seva sortida del club i probablement no formaran part de l'expedició. Ter Stegen tampoc viatjarà, ja que continua el seu tractament pels problemes lumbars que arrossega des de la temporada passada.

Amb aquests tres noms fora, queden per confirmar tres baixes més. La situació d'Iñaki Peña i Christensen guanya pes en aquesta travessa, tot i que tot apunta que sí que hi aniran i que els tres descartaments restants seran jugadors del planter. En canvi, Marcus Rashford, fitxatge estrella de l'estiu, sí que viatjarà i serà presentat oficialment aquest dimecres abans de volar al Japó.

El Barça debutarà a la gira asiàtica aquest dissabte 27 de juliol davant el Vissel Kobe (12:00, hora espanyola). Després s'enfrontarà al Seoul FC el 31 de juliol i al Daegu el 4 d'agost, tots dos també al migdia. Aquests tres partits permetran a Flick observar a fons tots els futbolistes abans del retorn a Barcelona i l'inici oficial de la temporada.