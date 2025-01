Les sorprenents paraules de Ronald Araujo sobre renovar amb el Barça: 'Estem...'

Ronald Araujo va tornar a vestir de blaugrana com a titular en el triomf coper davant el Barbastro; el central uruguaià no apareixia en un onze del FC Barcelona des del passat 4 de maig. Després de sis mesos de lesió, el seu retorn ha suposat un alè d'aire fresc per a la defensa que dirigeix Hansi Flick, que no va dubtar a donar-li els 90 minuts perquè recuperi sensacions de forma progressiva. A l'acabar el matx, Araujo va fer balanç del seu retorn i, per si fos poc, va abordar el tema de la seva continuïtat al club culé, on finalitza contracte el 2026.

“Estem contents per la victòria i jo per tornar a jugar després de molt de temps. Era un camp difícil, però vam entrar molt concentrats. No esperava jugar els 90 minuts, però estic content”, va confessar Araujo a la finalització del xoc. El defensor es va mostrar també satisfet per l'assistència que va donar de cap a Eric García, culminant una actuació molt sòlida. “Sabíem que aquesta aturada ens aniria bé per recuperar i treballar bé”, va afegir.

Un dels detalls que més va cridar l'atenció en aquest compromís va ser el debut de Toni Fernández, un canterà de tan sols 16 anys que va fer gala d'un desvergonyiment inusual. Araujo no va dubtar a lloar-lo en acabar l'encontre: “Toni és increïble, té una qualitat tremenda. És increïble el que fa la gent de La Masia, quan pugen no tenen por”. L'atacant de Rubí ja és el segon debutant més jove de la història, superat únicament per Lamine Yamal.

Renovació pendent

Encara que, això sí, la pregunta més important que va contestar Araujo va ser la de la seva continuïtat amb el Barça, tenint en compte que el seu contracte expira el 2026 i que, segons diverses fonts, hi ha negociacions obertes per ampliar i millorar les seves condicions. El sudamericà va ser clar: “Estem parlant d'això amb el club i esperem que es pugui resoldre. Estic centrat en tornar a jugar i tenir minuts i bones sensacions. Seguir 100% al Barça? Estem parlant, veurem com segueix el tema”. Amb aquestes declaracions, deixa la porta oberta a un acord, encara que no dona res per fet encara.

| FCB

Araujo també es va referir a l'embolic de les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor, dos futbolistes que, per qüestions burocràtiques, continuen sense poder ser registrats oficialment tot i que el Barça ha recuperat la regla 1:1 a LaLiga. “Estem una mica preocupats perquè són dos jugadors molt importants per a nosaltres, però des del club diuen que podran resoldre-ho i esperem que així sigui. És un tema dur pels nostres companys”, va afirmar el central.

Amb la seva tornada, el FC Barcelona de Hansi Flick suma un recurs de luxe en la parcel·la defensiva, un element vital per a un equip que aspira a tot. La gran incògnita continua sent la futura renovació d'Araujo: “Estem parlant” és la frase que convida a l'optimisme, però que encara no tanca la porta completament. Mentrestant, l'afició culé celebra la recuperació d'un defensa que s'ha convertit, amb només 24 anys, en un dels pilars més fiables i carismàtics de l'equip blaugrana.