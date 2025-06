Confirmat, l’home dels ascensos entrenarà el Real Valladolid: És imminent

L'estiu avança a Zorrilla amb el club immers en una cruïlla decisiva. L'afició blanquivioleta observa cada moviment amb expectació, sabedora que el futur de l'equip depèn en gran part de les decisions que es prenguin en els pròxims dies. Després d'una temporada dramàtica i amb ara un ambiciós projecte en marxa, l'entitat treballa intensament en la renovació del seu organigrama tècnic i esportiu.

Amb l'arribada d'Ignite i Ben Oldman, el Real Valladolid busca líders capaços d'il·lusionar i marcar el camí cap a l'èxit. Tant des de la banqueta com des dels despatxos, la nova propietat pretén construir un projecte sòlid per competir amb garanties a LALIGA Hypermotion. A dia 23 de juny, la prioritat als despatxos passa per trobar un entrenador de garanties i un director esportiu experimentat que retornin l'estabilitat a l'entitat.

Segons ha publicat El Desmarque, la figura de Víctor Orta emergeix com l'opció principal per a la direcció esportiva. S'estan intensificant els contactes per tancar la seva incorporació i situar-lo al capdavant del nou projecte. El seu coneixement del futbol espanyol i la seva dilatada trajectòria encaixen en el perfil que busquen Ignite i Ben Oldman per gestionar la parcel·la esportiva del club.

| Wikimedia Commons, Real Valladolid

Borja Jiménez, en la pole per a la banqueta

El moviment a la banqueta també és imminent. Borja Jiménez, 'l'home dels ascensos', se situa ara mateix en la primera posició de la llista per entrenar el Real Valladolid la pròxima temporada. Així ho assegura El Desmarque, després de desvelar que l'opció de Luis García Plaza, que sonava amb força en dies anteriors, ha perdut pes en les últimes hores i s'ha refredat considerablement.

Borja Jiménez, de 40 anys, compta amb una trajectòria reconeguda a les banquetes del futbol espanyol. Va fer els seus primers passos al Real Valladolid Promesas, dirigint el filial durant 27 partits i mantenint sempre una mitjana superior a un punt per partit, una constant al llarg de la seva carrera. Posteriorment, va sumar experiència en equips com Izarra i Rápido de Bouzas a l'antiga Segona B, abans d'assolir reptes més grans.

| CD Leganés

L'any 2018, la seva carrera va fer un salt important al capdavant del CD Mirandés, amb el qual va aconseguir un ascens a Segona Divisió i una Copa Federació. La seva experiència internacional va arribar de la mà de l'Asteras de Trípoli, tot i que només va estar sis mesos a Grècia. Va tornar a Espanya per agafar les regnes del FC Cartagena, al qual va fer pujar en només deu partits com a campió de lliga. El seu següent repte va ser el Deportivo de la Corunya a 1a RFEF, quedant-se a les portes de l'ascens després d'una final dramàtica davant l'Albacete. Després de la seva sortida del Dépor, l'últim gran èxit li va arribar al CD Leganés, on va aconseguir l'ascens a Primera Divisió a la campanya 2023/2024.

El currículum de Borja Jiménez està marcat per la seva capacitat per transformar equips i retornar-los a categories superiors. Ja suma tres ascensos com a entrenador principal, fet que el converteix en un tècnic de referència per a projectes amb l'objectiu clar de pujar de categoria. Aquest bagatge explica l'interès prioritari del Real Valladolid, que aspira a un retorn immediat a l'elit del futbol espanyol.