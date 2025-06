L'as a la màniga del València si no continua Barrenechea: Dos fitxatges a cost zero

per Iker Silvosa

En l'actual mercat de fitxatges, els clubs de LaLiga es veuen obligats a fer autèntics malabars per reforçar les seves plantilles sense comprometre la viabilitat econòmica. El Valencia CF, immers en plena reestructuració esportiva i amb diverses posicions encara per cobrir, està afrontant un estiu clau en què cada moviment ha de ser calculat al mil·límetre

Un centre del camp a l'aire: El repte de la medul·lar

L'equip de Mestalla ha començat l'estiu amb una incorporació de perfil baix però interessant: Dani Raba. Tanmateix, l'afició valencianista és conscient que calen reforços de més pes per afrontar una temporada 2025/2026 que promet ser encara més exigent. Una de les demarcacions que més preocupen al cos tècnic és la del migcampista de contenció. Durant el curs passat, aquesta tasca va recaure en Enzo Barrenechea, el rendiment del qual ha convençut tant el club com el mateix jugador

El futbolista argentí, cedit per l'Aston Villa, ha mostrat el seu desig de continuar a la capital del Túria, una opció que el Valencia també veuria amb bons ulls. Tanmateix, la realitat del mercat ha posat traves a aquesta operació. El club anglès no està disposat a facilitar la continuïtat del migcampista a qualsevol preu, complicant la negociació per a una nova cessió i obligant la direcció esportiva a explorar alternatives

Opcions damunt la taula: Neyou i Javi Muñoz

Amb la permanència de Barrenechea a l'aire, el Valencia ha posat la mirada en futbolistes que puguin arribar a cost zero. Segons informacions de mitjans locals i especialistes en mercat de fitxatges, dos noms han sobresortit als despatxos de Mestalla: Yvan Neyou i Javi Muñoz

Neyou, migcampista camerunès que finalitza contracte amb el Leganés, va estar molt a prop de tancar la seva incorporació amb els blanquinegres en els primers dies després del final de la temporada. El jugador, de perfil físic i experiència a la Ligue 1 i a Segona, semblava encaixar en el tipus de pivot que necessita l'equip. Tanmateix, el pas de les setmanes i la manca de concreció en la negociació han obert la porta a altres pretendents, entre ells l'Espanyol i el Getafe. De fet, diverses fonts assenyalen que Neyou ja està escoltant altres ofertes davant la incertesa que regna al Valencia

L'altre nom que va estar damunt la taula va ser el de Javi Muñoz, migcampista amb contracte a punt d'expirar a la UD Las Palmas. El seu perfil organitzador i la seva experiència a Primera Divisió el van situar com una opció atractiva, però l'arribada de Carlos Corberán a la banqueta i la posterior planificació esportiva han refredat el seu fitxatge. Algunes fonts properes al club fins i tot apunten que Muñoz ha estat finalment descartat com a opció prioritària

El pla del Valencia: Economia i paciència

El context financer del Valencia, marcat per la prudència i la necessitat d'ajustar cada moviment al límit salarial, imposa restriccions molt clares. De moment, els esforços de la direcció esportiva se centren en futbolistes que puguin aterrar a Mestalla com a agents lliures o en qualitat de cedits, tal com passa amb Barrenechea

Aquesta situació obliga la secretaria tècnica a moure's amb discreció i anticipació, ja que el marge d'error és mínim. A l'espera d'una decisió definitiva de l'Aston Villa sobre el futur de Barrenechea, el Valencia manté obertes diverses vies i ha intensificat els contactes perquè, arribat el moment, el relleu a la medul·lar no arribi tard