Hansi Flick no se la juga: Va amb tot a per al Reial Madrid en el Clàssic

per Iker Silvosa

L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha deixat clar que no vol sorpreses en el decisiu Clàssic davant el Real Madrid que es disputa en uns minuts a Montjuïc. Després de les especulacions generades per les recuperacions recents d'alguns jugadors clau, el tècnic alemany ha optat per una alineació sòlida i coneguda, exactament la mateixa que va sortir al terreny de joc dimarts passat davant l'Inter a la Champions League.

A la porteria, Flick manté la seva aposta per Wojciech Szczesny, deixant novament a la banqueta Marc-André ter Stegen. El porter polonès, protagonista de recents declaracions humorístiques de l'entrenador, serà crucial en un partit on la seguretat defensiva serà essencial per contenir el potent atac madridista.

Nous riscos en la defensa

La línia defensiva blaugrana també presenta una continuïtat clara respecte als últims enfrontaments. Eric García i Gerard Martín repetiran als laterals a causa de les circumstàncies especials que afecten altres jugadors: Jules Koundé segueix lesionat, mentre que Alejandro Balde, tot i que recuperat de la seva lesió muscular, no serà arriscat des de l'inici. Al centre de la defensa, Flick s'aferra a la dupla consolidada aquesta temporada: Pau Cubarsí i Íñigo Martínez, que han mostrat solidesa i lideratge durant tota la campanya.

| FCB

El centre del camp més fiable per a Flick

Al mig del camp, la parella Pedri i Frenkie de Jong serà clau una vegada més en el doble pivot per controlar el joc i mantenir la possessió davant un Real Madrid perillós en les transicions ràpides. A més, Flick deixa clar que Dani Olmo és el seu jugador de confiança per ocupar la posició de mitjapunta en partits importants, destacant per la seva capacitat per desequilibrar entre línies i donar suport constantment a l'atac.

Ferran Torres en punta, Lewandowski en espera

En l'atac, el tècnic alemany mantindrà a les bandes els seus extrems habituals, Lamine Yamal i Raphinha, que ofereixen velocitat i capacitat de desbordament constant. La gran novetat és a la posició de davanter centre, on Flick ha decidit no arriscar Robert Lewandowski des de l'inici, ja que el polonès segueix sense estar completament recuperat. El seu lloc l'ocuparà Ferran Torres, que ha demostrat solvència en els últims enfrontaments i tindrà la responsabilitat de liderar l'ofensiva culé davant una sòlida defensa madridista.

El Real Madrid també presenta novetats

L'equip dirigit per Carlo Ancelotti també ha anunciat el seu onze inicial, que destaca per comptar amb jugadors en gran estat de forma com Jude Bellingham, Kylian Mbappé i Vinícius Jr., tots ells fonamentals en l'atac blanc. L'enfrontament tàctic entre aquests jugadors i la defensa blaugrana promet ser un dels duels més interessants del partit.

Banqueta potent per a possibles revulsius

Hansi Flick compta a la banqueta amb jugadors que poden canviar el partit en qualsevol moment, destacant noms com el mateix Lewandowski, Alejandro Balde, Ronald Araújo, Gavi i Ansu Fati. Aquest potencial reserva assegura al tècnic blaugrana múltiples opcions tàctiques segons es desenvolupi l'enfrontament.