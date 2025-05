Adrián Sánchez i Víctor Lozano esclaten per l'escàndol abans del Clàssic

El Clàssic que es jugarà aquest diumenge 11 de maig entre el FC Barcelona i el Real Madrid torna a escalfar-se per polèmiques arbitrals, just quan la tensió ja semblava haver assolit nivells crítics. Després d'una setmana marcada per duríssimes crítiques del Barça a l'arbitratge després de la seva polèmica eliminació davant l'Inter a la Champions League, una nova controvèrsia sorgeix en la vigília del gran partit de lliga, generant una forta reacció per part de coneguts periodistes esportius.

L'origen de la polèmica

L'escàndol va sorgir després de conèixer-se una reunió telemàtica entre la Comissió per a la reforma arbitral, presidida per Javier Tebas, i representants del Real Madrid, juntament amb els àrbitres González Fuertes i Hernández Hernández, tots dos implicats en recents controvèrsies relacionades amb el club blanc. Aquesta informació ha desfermat la indignació en diferents sectors del barcelonisme, que consideren completament inapropiat i sospitós aquest tipus de trobades a poques hores d'un partit tan decisiu.

No és la primera vegada que es dona una situació similar. En la prèvia de la recent final de Copa del Rei, ja va ocórrer un incident semblant quan De Burgos Bengoetxea va criticar obertament els vídeos difosos per Real Madrid TV, cosa que va causar gran enrenou en l'entorn madridista i arbitral.

Les dures reaccions de Víctor Lozano i Adrián Sánchez

Entre les reaccions més contundents van destacar les dels periodistes Adrián Sánchez i Víctor Lozano. Lozano va ser categòric a Twitter, assenyalant: "És normal que en les hores prèvies a la disputa del clàssic l'àrbitre es reuneixi amb un dels equips? El que està passant aquesta temporada en concret amb el Real Madrid és inaudit i una vergonya inacceptable". Les seves paraules reflecteixen clarament la desconfiança i preocupació que aquesta situació genera entre els seguidors blaugranes.

Per la seva banda, Adrián Sánchez va utilitzar un to irònic per referir-se a la situació, afirmant sarcàsticament: "Hores abans del Clàssic. La putrefacta lliga Negreira". Sánchez feia referència en to burleta a les acusacions de certs sectors madridistes que denominen la present competició com la "Lliga Negreira", al·ludint a suposades ajudes arbitrals cap al Barça. La seva crítica apuntava directament a la hipocresia de qui denuncia favoritismes però semblen passar per alt aquest tipus de situacions sospitoses.

El clima previ al Clàssic

Aquesta nova polèmica arbitral afegeix encara més tensió a l'ambient previ al decisiu partit. El Barça arriba líder a aquest xoc amb quatre punts d'avantatge sobre el Real Madrid, conscient que una victòria o un empat pràcticament els asseguraria el títol. No obstant això, aquest clima enrarit podria afectar el desenvolupament del partit, generant una pressió afegida sobre l'àrbitre encarregat de dirigir-lo.

Tots dos periodistes han deixat clar el seu rebuig i preocupació per aquesta situació, avivant encara més el foc d'una rivalitat històrica que sembla no tenir fi. Ara queda esperar com aquesta controvèrsia podria influir en el rendiment de tots dos equips en un dels partits més decisius i polèmics dels últims anys.