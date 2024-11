La confessió de Clos Gómez sobre el VAR que fa reaccionar Gerard Romero

per Iker Silvosa

El barcelonisme no oblida ni perdona el que va passar diumenge al Reale Arena. Per primera vegada des que es va establir a LaLiga, el fora de joc semiautomàtic podria haver errat i haver anul·lat un gol legal. Això és el que es defensa, si més no, des de tots els estaments del Barça, insatisfets amb la decisió.

Durant aquests darrers dies, el debat ha estat a l'ordre del dia. Tot i que és cert que la Reial Societat va ser molt millor que el Barça durant el transcurs del paartido, la realitat és que aquell gol anul·lat de Lewandowski ho va poder canviar tot. I l'afició del Barça sospita que l'ínfim factor humà que entra en joc en aquest sistema podria haver jugat en contra.

I és que tal com va explicar Clos Gómez, cap del VAR a Espanya, se'l cataloga semiautomàtic perquè no és al 100% automàtic. És a dir, que influeix la decisió de l'àrbitre de VAR, que és qui acaba dictaminant el frame o fotograma definitiu que marca la posició dels jugadors a la jugada analitzada. I en aquest cas, el responsable va ser Gil Manzano des de la Sala VOR, un col·legiat que en nombroses ocasions ha estat titllat d''anticuler'.

Gil Manzano, al punt de mira

Quan Josep Pedrerol li va preguntar què afecta el factor humà, Clos Gómez va brindar l'explicació al detall. "A l'humà li presenten les imatges i li diuen 'el sistema li ha donat aquest punt de contacte, m'ho confirmes?', i aleshores s'augmenta en un frame o es redueix". Després de conèixer aquest factor humà, al barcelonisme s'han augmentat les sospites d'acció deliberada i malintencionada per part del col·legiat que pertany al comitè extremeny.

El frame seleccionat és determinant, ja que en un miserable minisegon pot diverses la posició dels jugadors, especialment en situacions on el fora de joc és tan ajustat. Gerard Romero va deixar caure precisament aquesta acusació de forma indirecta al seu perfil de X (anteriorment Twitter). Va respondre al vídeo publicat per El Chiringuito, on Clos Gómez explicava això, amb un missatge clar: "Gil Manzano" i emoticones de rialles.

Així funciona el fora de joc semiautomàtic

El fora de joc semiautomàtic és una tecnologia que ajuda els àrbitres a detectar posicions irregulars de manera més precisa i ràpida. Funciona a través d'un sistema de càmeres que segueix 29 punts corporals de cada jugador en temps real. Aquests punts s'analitzen al costat d'un sensor dins de la pilota, que permet determinar el moment exacte en què es fa una passada.

Quan un jugador rep la pilota en posició avançada, el sistema envia una alerta al VAR en qüestió de segons, ajudant l'àrbitre a prendre una decisió més justa i ràpida sobre la jugada.