Griezmann a la rampa de sortida: El favorit de Simeone pel seu dorsal

per Iker Silvosa

L'Atlètic de Madrid es troba en ple procés de planificació per a la pròxima temporada, conscient que podria perdre una de les seves peces clau abans del que s'esperava. Amb els rumors prenent força al voltant d'una sortida imminent, Diego Pablo Simeone ja té definit qui podria ser l'elegit per heretar el dorsal i les responsabilitats d'un dels jugadors més importants dels últims anys.

L'etapa d'Antoine Griezmann en el conjunt blanc-i-vermell sembla arribar a la seva fi. Encara que el seu contracte s'estén fins al juny de 2026, diverses fonts assenyalen que tant el francès com el club estarien considerant donar per finalitzada la seva carrera a Europa aquest mateix estiu per viure una experiència a la Major League Soccer (MLS). Concretament, Los Angeles FC és l'equip que més a prop estaria d'aconseguir els seus serveis, amb negociacions que semblen avançades.

| @Atleti

Griezmann ha estat fonamental en l'esquema tàctic de Simeone gràcies a la seva capacitat de creació, lideratge en atac i experiència internacional. La seva eventual sortida obligaria la direcció esportiva de l'Atlètic a moure's ràpidament per trobar un substitut a l'altura, una tasca que ja sembla encaminada.

El substitut idoni

En la recerca del reemplaçament ideal per a Griezmann, el nom d'Álex Baena, jove estrella del Villarreal, ha cobrat força en les últimes setmanes, apunten des del Sport. L'almerienc ha demostrat el seu enorme potencial a LaLiga, consolidant-se com un dels futbolistes més desequilibrants del campionat espanyol. Fins a la data, acumula un total de 6 gols i 7 assistències en 26 partits disputats, estadístiques que reforcen el seu atractiu per a qualsevol club gran.

| @VillarrealCF

A més, el jugador nascut a Roquetas de Mar va ser, la temporada passada, el màxim assistent de les cinc grans lligues europees, mostrant un nivell de joc extraordinari i un creixement constant que ha cridat l'atenció d'equips importants, entre ells, el FC Barcelona. Amb només 23 anys, la seva clàusula de rescissió se situa al voltant dels 60 milions d'euros, encara que des de les oficines del Metropolitano creuen que podrien negociar un acord més proper als 50 milions.

Álex Baena encaixa perfectament en la filosofia del Cholo Simeone. Es tracta d'un futbolista polivalent, amb gran capacitat per jugar entre línies, hàbil en l'un contra un i amb una excel·lent visió de joc. Aquestes característiques li permetrien al tècnic argentí mantenir la dinàmica ofensiva de l'equip sense perdre equilibri tàctic.

La joventut i projecció del jugador també són punts a favor seu, permetent a l'Atlètic assegurar talent per a les pròximes temporades, adaptant-se perfectament a un projecte esportiu que busca mantenir la seva competitivitat tant a Espanya com a Europa.