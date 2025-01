Claudio Giráldez podría perder a un canterano: El Celta lo vende ahora o se irá gratis

La situación de Manu Fernández en el Celta de Vigo puede dar un vuelco repentino durante este mercado de fichajes de invierno. El joven central, de 23 años, ha sido uno de los futbolistas más destacados del Celta Fortuna, donde ha jugado 18 partidos en Primera Federación, acumulando todos los minutos (1.500) y anotando 1 gol. Su protagonismo en el filial ha despertado el interés de varios clubes de Primera y Segunda División, que observan con atención la situación contractual del canterano, cuyo vínculo con el club vigués expira al final de esta temporada (30/06/2025, según el último acuerdo, pero con opciones que podrían hacerle salir antes).

Pese a que el registro indica que su contrato finaliza en junio de 2025, la complejidad de su situación en el filial y la posibilidad de no hacerle ficha en el primer equipo podrían propiciar que quedase libre el próximo verano. Si el canterano de 1,85 m de estatura no ve garantizada su progresión en el Celta —y dado que, con 23 años, tendría difícil volver al filial tras debutar en el primer equipo—, se abre la puerta a que negocie con otros clubes a partir de enero sin dejar apenas beneficios en las arcas de A Madroa. El propio club es consciente de ello y valora seriamente venderlo en la presente ventana invernal para evitar que se marche gratis.

Clubs interesados y posibles escenarios

Según informa Estadio Deportivo, entre los equipos que siguen sus pasos con más insistencia está el Real Valladolid, presidido por Ronaldo Nazario, que busca refuerzos de futuro a un coste razonable. También el RCD Espanyol, con historia familiar para Manu (su abuelo vistió los colores pericos), se ha postulado como pretendiente si el jugador se ve con opciones de dar el salto a Segunda División.

Estos hipotéticos movimientos recuerdan la operación que el Valencia y el Valladolid llevaron a cabo el curso pasado con César Tárrega, quien no veía hueco en el primer equipo valencianista y terminó saliendo, en su caso cedido. En el caso de Manu Fernández, su incorporación podría producirse en forma de traspaso en enero. De esta manera, el Celta ingresaría algo de dinero (inferior al valor que inicialmente pretendían) y evitaría la fuga libre del zaguero en verano.

El gran escollo: la edad y el debut en el primer equipo

Claudio Giráldez conoce bien a Manu Fernández de su etapa en el filial, pero el problema radica en que, una vez el defensa central de 23 años debute en el primer equipo, ya no podría volver a vestir la camiseta del filial. Esa situación limita las opciones del Celta para “hacerle un hueco” progresivo en la primera plantilla.

La inminente salida de Joseph Aidoo, pretendido por varios clubes, habría supuesto la oportunidad ideal para que Manu diera el salto a la élite, pero en el Celta se muestran cautelosos: no quieren frenar su crecimiento en caso de no confiar al 100% en que jugará lo suficiente en LaLiga. Mientras, el propio futbolista tampoco puede permitirse una temporada en blanco si se mantiene en el primer filial y no termina de instalarse en el equipo de Giráldez.