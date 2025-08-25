Claudio Giráldez encantado: Fichaje de futuro para el Celta de Vigo

El proyecto del Celta de Claudio Giráldez sigue alimentándose de cantera y oportunidades. Tras un inicio incómodo de Liga, la dirección deportiva mueve fichas pensando en mañana. El club no improvisa, porque el verano marcó una hoja de ruta basada en talento.

Giráldez aprieta tras el estreno y mantiene la fe en la base

El técnico gallego ha devuelto identidad y valentía, con minutos para una generación ambiciosa. La derrota ante el Getafe dejó una lección táctica, pero no ha enfriado la hoja de ruta. El mensaje interno es claro, competir mejor y proteger el balón desde el primer pase. Europa regresa al calendario celeste y la plantilla necesita fondo de armario con hambre.

El Fortuna gana músculo con un mediocentro que llega para crecer

El movimiento responde a ese plan: Adrià Capdevila, mediocentro de 21 años, aterriza para el Fortuna. Llega desde el Getafe B traspasado, en una operación nacida en las últimas horas. La operación se cerró para el filial, que funcionará como trampolín hacia el primer equipo. La noticia la adelantó TQHT en X y fue confirmada horas después por prensa gallega.

| XCatalunya, Celta de Vigo

Quién es Adrià Capdevila: formación, físico y datos de mercado

Formado en La Masia, salió a Estados Unidos y regresó pasando por Logroñés y Utebo. Con el filial azulón firmó hasta 2027, mide 1,70 metros y figura con 100.000 euros de valor. Es un interior derecho, con lectura y buen primer pase. Procede del Getafe B, adonde llegó en enero, tras destacar en la Segunda Federación.

Su recorrido reciente explica el encaje en el plan del Celta Fortuna

Jugó Segunda Federación en dos grupos, disputó promoción y asomó también en la Copa del Rey. Sumó minutos como interior y mediocentro, mostrando versatilidad posicional en contextos competitivos diversos. Su encaje permitiría alternar registros, acelerando salidas y ofreciendo apoyos entre líneas con criterio.

Calendario y contexto: un debut exigente en el Grupo 1 de Primera Federación

Fredi Álvarez lo integrará en una medular joven, diseñada para competir y proyectar talentos. El filial celeste arrancará la liga a finales de agosto visitando Zamora, con calendario exigente. El Celta Fortuna compite en el Grupo 1, con rivales de nivel y estadios con mucha historia. Ese marco competitivo favorecerá un crecimiento gradual, con la vista puesta en un salto futuro.

| Canva

De MVP de LaLiga Promises a proyecto celeste con hambre de minutos

Su etiqueta de talento no es nueva, porque fue MVP de LaLiga Promises 2016 con el Barcelona.Aquella generación compartía foco con Gavi, y dejó señales de liderazgo y lectura del juego.

Lo que viene para el Celta: exigencia inmediata y ventana aún abierta

Mientras tanto, el vestuario asimila la derrota inaugural, asumida con autocrítica por su entrenador. Giráldez reclamó orden y calma, porque el plan exige competir mejor sin traicionar la identidad. El calendario no concede respiro inmediato, así que la aportación juvenil será clave desde septiembre.