El lateral que fitxarà el Sevilla si hi ha sortides

L'estiu a Nervión avança amb decisions de pes i una agenda atapeïda. El cos tècnic ha demanat equilibri competitiu i un plus físic a les bandes. La direcció esportiva mesura cada pas per no tensionar encara més el límit salarial.
La fulla de ruta la dirigeix Antonio Cordón després de la seva recent arribada al club. El pla passa per reordenar la plantilla i capitalitzar oportunitats de mercat en posicions crítiques. La venda de Badé al Leverkusen ha obert marge i noves necessitats al darrere.
La banda dreta condiciona tots els moviments en aquestes hores decisives.
Juanlu és molt a prop de marxar al Nàpols després de la darrera millora italiana. Carmona, per la seva banda, té un acord entre clubs amb el Nottingham Forest, tot i que el jugador encara no ha donat el sí definitiu. Fins que no surti algú, el club no firmarà reforços per a aquesta demarcació.
Amb aquest escenari, el Sevilla ha activat una alternativa assumible per al lateral dret. L'opció que guanya força és Martín Ortega, una aposta de cost contingut que encaixa en el perfil buscat. El moviment depèn, en qualsevol cas, que es consumeixin les sortides previstes.
Per què Ortega encaixa en el guió d'Almeyda per al carril dret
El pla del tècnic prioritza laterals intensos en duels i amb recorregut sostingut. Ortega destaca per la seva disciplina tàctica, lectura defensiva i centrades tenses a mitja alçada. A més, compta amb passaport italià, per la qual cosa no ocuparia plaça extracomunitària a LaLiga.
Nombre 2025 amb Tigre i un cost que permet maniobrar sense risc
L'argentí, de 25 anys i 1,81 metres, suma aquest any quinze aparicions oficials i un gol. El seu valor de mercat ronda 1,8 milions i el seu contracte conclou el 31 de desembre de 2025. Aquesta situació contractual facilita una operació assequible, fins i tot amb fórmules escalonades de traspàs.
Competència del Cagliari i negociació a contrarellotge en la recta final
No està sol a l'aparador, perquè el Cagliari també ha preguntat per la seva situació. El Sevilla confia en l'avantatge de projecte i en l'aval del cos tècnic. La clau serà el timing: sortida tancada, espai salarial i execució immediata de l'alternativa.
Context competitiu: derrota inaugural, urgències i calendari immediat
L'inici de lliga va deixar una derrota i la sensació que falta tancament al darrere. El següent compromís obliga a no equivocar-se amb els terminis d'entrades i sortides. Almeyda, mentrestant, compta amb Juanlu i Carmona fins que el mercat dicti el contrari.
Podrà el Sevilla superar les seves limitacions econòmiques sense perdre competitivitat?
La resposta depèn de vendre bé i comprar millor en posicions determinants. Ortega encaixa per físic, edat i cost, i ofereix aprenentatge ràpid en un context exigent. Si es confirma una sortida al carril, la seva arribada cobriria una urgència tàctica evident.
A Nervión calculen cada euro i cada minut, amb marge just però convicció clara. Si la porta de sortida s'obre, el lateral argentí està preparat per travessar la d'entrada.