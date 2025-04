Clatellot de Pau Cubarsí a la seva germana Irene

El futbol es viu a flor de pell a cada racó del vestidor del Barça, però hi ha quelcom encara més poderós que uneix els jugadors fora del terreny de joc: la família. En especial, quan parlem dels joves talents de La Masia, la connexió emocional amb les seves arrels pren un paper determinant en la seva formació. Així ho ha demostrat Pau Cubarsí, un dels defenses amb més projecció del futbol europeu, que ha protagonitzat un moment tan tendre com divertit durant una entrevista amb Juanma Castaño.

El FC Barcelona travessa una etapa marcada pel relleu generacional. Amb Xavi Hernández al capdavant, el club va apostar sense reserves pels joves sortits de La Masia. I Hansi Flick ha continuat amb el seu llegat. Pau Cubarsí, de tan sols 18 anys, s'ha convertit en la revelació de la defensa culer. El seu rendiment ha estat tan sòlid que ja ha disputat partits d'altíssima exigència com a titular, demostrant una personalitat impròpia de la seva edat.

| FCB

Mentre l'equip es manté ferm a la Lliga i avança amb pas segur a la Champions League, l'aturada de seleccions ha obert una finestra per conèixer millor el costat humà d'alguns dels seus protagonistes. I ha estat precisament aquí on Cubarsí ha deixat un dels moments més comentats de la setmana.

L'entrevista que va desvelar el costat més personal de Cubarsí

Durant una xerrada relaxada a El Partidazo de COPE, el central del Barça va ser preguntat per la seva família. Sense pensar-ho massa, va confessar tenir una germana gran que estudia fisioteràpia. Però la complicitat entre ambdós no va trigar a sortir a la llum quan, entre rialles, va deixar clar que Irene –així es diu la seva germana– es resisteix a complir amb el que ell considera una promesa: fer-li un massatge.

"Jo estic enfadat... Li dic 'a veure quan em fas un massatge' i em diu 'sí, sí, ja te'l faré'... però mai arriba el primer", va confessar entre rialles. El comentari no va trigar a viralitzar-se a les xarxes socials, on els aficionats van celebrar el to desenfadat i familiar del central.

Una relació de germans plena d'humor (i piques)

El moment més divertit de l'entrevista va arribar quan el periodista va insinuar que potser Irene no s'atrevia a tractar el seu germà com a pacient per por de lesionar-lo. Però Cubarsí, sense filtre, va respondre amb un zasca carregat d'humor: "No... Jo crec que vol fer-me mal ella, eh? Sí, ella em va a buscar".

El to de broma i confiança va deixar entreveure una relació de germans molt propera, quelcom que també es reflecteix habitualment a les seves xarxes socials. En diverses ocasions, Irene ha acompanyat en Pau en celebracions del Barça, i no és estrany veure'ls junts en històries d'Instagram o publicacions familiars.