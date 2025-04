Gir de 180 graus a l'Athletic de Bilbao amb Unai Núñez

L'Athletic Club de Bilbao travessa una etapa crucial en la temporada, amb la mirada posada a consolidar la seva posició a LaLiga per certificar la seva classificació a la pròxima edició de la Champions League i avançar a l'Europa League. En aquest context, la figura d'Unai Núñez ha cobrat especial rellevància, evidenciant el seu compromís i rendiment en moments determinants per a l'equip.

El retorn d'Unai Núñez i el seu impacte en l'Athletic

Format a la pedrera de Lezama, Unai Núñez sempre ha manifestat el seu afecte per l'Athletic Club. Després d'una cessió al Celta de Vigo, on va signar un contracte fins al 2029, Núñez va tornar a Bilbao en qualitat de préstec. Aquesta temporada, ha assumit un rol poc protagonista en la defensa blanc-i-vermella, encara que sí que ha adquirit rellevància davant les absències per lesió de jugadors clau com Dani Vivian i Aitor Paredes. El seu rendiment ha estat destacat, oferint solidesa i confiança a la defensa de l'equip.

| @athleticlub

La situació contractual de Núñez presenta particularitats. Encara que el Celta de Vigo va adquirir els seus drets per aproximadament 10 milions d'euros al març de 2024, l'Athletic Club compta amb una 'opció de recompra' valorada en 4 milions d'euros. Tècnicament, parlem de l'opció de compra que van acordar els clubs quan van negociar el seu préstec a San Mamés.

Declaracions de Núñez sobre el seu futur

En ser consultat sobre el seu futur, Unai Núñez ha expressat: "Tinc contracte amb el Celta fins al 2029; quan acabi la temporada, he de tornar a Vigo i el que hagi de passar, passarà". Aquestes paraules reflecteixen la incertesa que envolta la seva continuïtat a Bilbao i suggereixen que les decisions es prendran un cop conclosa la campanya actual.

En l'àmbit esportiu, Núñez ha estat una peça clau en els últims encontres de l'Athletic. La seva participació ha estat fonamental per suplir les baixes en defensa i mantenir la competitivitat de l'equip en les diferents competicions. El seu compromís i rendiment al camp reforcen el seu valor dins de la plantilla i alimenten el debat sobre la conveniència d'assegurar la seva permanència a Bilbao.

La directiva de l'Athletic Club enfronta una decisió estratègica respecte a Unai Núñez. La possibilitat de repescar el jugador per 4 milions d'euros representa una oportunitat financera atractiva, considerant el seu rendiment i el mercat actual de defensors centrals. No obstant això, les negociacions amb el Celta de Vigo i les aspiracions del propi futbolista seran determinants en el desenllaç d'aquesta situació.

Cal recordar que abans de la lesió de Vivian, Unai Núñez amb prou feines havia participat en sis enfrontaments. Per això, és obvi que no compta amb l'especial confiança d'Ernesto Valverde i que, per tant, no comptarà amb una gran quantitat de minuts.