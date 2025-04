Zasca de Pau Cubarsí a su hermana Irene

El fútbol se vive a flor de piel en cada rincón del vestuario del Barça, pero hay algo aún más poderoso que une a los jugadores fuera del terreno de juego: la familia. En especial, cuando hablamos de los jóvenes talentos de La Masia, la conexión emocional con sus raíces cobra un papel determinante en su formación. Así lo ha demostrado Pau Cubarsí, uno de los defensas con más proyección del fútbol europeo, que ha protagonizado un momento tan tierno como divertido durante una entrevista con Juanma Castaño.

El FC Barcelona atraviesa una etapa marcada por el relevo generacional. Con Xavi Hernández al mando, el club apostó sin reservas por los jóvenes salidos de La Masia. Y Hansi Flick ha continuado con su legado. Pau Cubarsí, de tan solo 18 años, se ha convertido en la revelación de la zaga culé. Su rendimiento ha sido tan sólido que ya ha disputado partidos de altísima exigencia como titular, demostrando una personalidad impropia de su edad.

Mientras el equipo se mantiene firme en Liga y avanza con paso seguro en la Champions League, el parón de selecciones ha abierto una ventana para conocer mejor el lado humano de algunos de sus protagonistas. Y ha sido precisamente ahí donde Cubarsí ha dejado uno de los momentos más comentados de la semana.

La entrevista que desveló el lado más personal de Cubarsí

Durante una charla relajada en El Partidazo de COPE, el central del Barça fue preguntado por su familia. Sin pensarlo demasiado, confesó tener una hermana mayor que estudia fisioterapia. Pero la complicidad entre ambos no tardó en salir a la luz cuando, entre risas, dejó claro que Irene –así se llama su hermana– se resiste a cumplir con lo que él considera una promesa: darle un masaje.

"Yo estoy enfadado… Le digo 'a ver cuándo me das un masaje' y me dice 'sí, sí, ya te lo voy a dar'… pero nunca viene la primera", confesó entre risas. El comentario no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los aficionados celebraron el tono desenfadado y familiar del central.

Una relación de hermanos llena de humor (y piques)

El momento más divertido de la entrevista llegó cuando el periodista insinuó que quizá Irene no se atrevía a tratar a su hermano como paciente por miedo a lesionarle. Pero Cubarsí, sin filtro, respondió con un zasca cargado de humor: "No... Yo creo que quiere hacerme daño ella, ¿eh? Sí, ella me va a buscar".

El tono de broma y confianza dejó entrever una relación de hermanos muy cercana, algo que también se refleja habitualmente en sus redes sociales. En varias ocasiones, Irene ha acompañado a Pau en celebraciones del Barça, y no es raro verlos juntos en historias de Instagram o publicaciones familiares.