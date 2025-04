Ni Lamine Yamal ni Ter Stegen: El futbolista del Barça que interessa a Pep Guardiola

El FC Barcelona ha iniciat un procés de reconstrucció després d'un any de llums i ombres, amb l'ambició de tornar a dominar el futbol europeu en els pròxims anys. Sota les ordres de Hansi Flick, l'equip ha apostat per rejovenir la seva plantilla i donar protagonisme als talents formats a La Masia i altres perles emergents del futbol espanyol.

En aquest context, hi ha un jugador que ha ressorgit amb força aquesta temporada i que ha tornat a cridar l'atenció del mercat internacional. Ni Lamine Yamal ni Ter Stegen: qui realment obsessiona a Pep Guardiola és Pedri, un migcampista canari amb una visió de joc privilegiada. Així ho ha assegurat el mitjà El Nacional.

| FCB

Pedri, el motor silenciós del nou Barça

Després de dues temporades marcades per les lesions i la incertesa sobre la seva progressió, Pedri González ha recuperat el seu millor nivell. El jugador tinerfeny ha demostrat aquesta campanya que està preparat per liderar el centre del camp del Barça, consolidant-se com un dels futbolistes més determinants del panorama europeu. La seva intel·ligència tàctica, lectura del joc i capacitat per filtrar passades entre línies han estat claus en la millora del conjunt blaugrana en els últims mesos.

Amb 187 partits disputats, 25 gols i 20 assistències amb el primer equip del Barça, Pedri ha construït una base sòlida de rendiment. Als seus 21 anys, ja acumula més de 13.400 minuts d'experiència en l'elit, xifres que el col·loquen com un dels migcampistes més fiables i complets de la seva generació.

El pla de Guardiola per fitxar-lo

Segons ha transcendit des d'Anglaterra, el Manchester City està disposat a posar sobre la taula una oferta de 100 milions d'euros per endur-se a Pedri en el pròxim mercat d'estiu. La possible sortida de Kevin De Bruyne —que ha patit múltiples lesions aquesta temporada— ha accelerat la recerca d'un substitut amb garanties, i Guardiola veu en Pedri l'hereu ideal.

| FCB

El tècnic de Santpedor valora especialment la maduresa competitiva del canari, a qui ha seguit des del seu debut professional. En privat, Guardiola ha arribat a comparar-lo amb Andrés Iniesta, una referència que deixa entreveure el nivell d'admiració que desperta el jugador del Barça.

El Barça es planta: Pedri no està en venda

Malgrat la marejant oferta que podria arribar des de l'Etihad Stadium, a Can Barça ho tenen clar: Pedri és intocable. Joan Laporta l'ha qualificat com a jugador "amb clàusula Iniesta", és a dir, intransferible llevat de petició expressa del futbolista. La seva clàusula de rescissió, de 1.000 milions d'euros, deixa clar que el club no té cap intenció de negociar.

A més, Hansi Flick ha construït el projecte esportiu al seu voltant, juntament amb Frenkie de Jong i el fitxatge imminent de Dani Olmo. El tècnic alemany considera a Pedri una peça essencial en el seu sistema, i qualsevol sortida forçaria una reconstrucció tàctica profunda.