La clara postura de Dani Olmo que treu de polleguera l'oposició a Joan Laporta

La situació de Dani Olmo al FC Barcelona s'ha convertit en un dels temes més rellevants del panorama futbolístic actual. El mitjapunta de Terrassa, que va signar l'estiu passat fins al 2030, no figura a la llista d'inscrits de LaLiga, cosa que li impedeix, per ara, formar part oficialment de la plantilla blaugrana. Malgrat les negatives de la justícia ordinària, de la RFEF i dels propis organismes de LaLiga per acceptar la seva inscripció, l'internacional espanyol manté una fe cega en Joan Laporta i l'equip jurídic del club, segons informa MARCA.

Tant és així, que ha tancat la porta a qualsevol altra opció que no passi per jugar al Barça, cosa que treu de polleguera l'oposició a l'actual president culer. Mentre els rivals de Laporta exigeixen solucions immediates i retreuen la incertesa administrativa en què està immers el club, Dani Olmo es manté ferm en la seva postura.

Amb el mercat d'hivern obert i la pressió mediàtica assetjant a cada pas, molts esperaven que el jugador català cedís per assegurar minuts en un altre destí, almenys fins al final de la present temporada. No obstant això, Olmo no es planteja ni tan sols escoltar ofertes, cosa que deixa palès el seu compromís amb l'entitat blaugrana. Aquest gest de fidelitat reforça la imatge de Laporta davant un sector de l'afició i la directiva que continua confiant en la seva gestió, però també irrita l'oposició, que veu com una de les joies més cotitzades del vestidor culer prefereix esperar un hipotètic vistiplau a la seva inscripció en lloc de sortir cedit o traspassat.

Context de la crisi d'inscripció

Des de l'1 de gener, Dani Olmo es troba sense fitxa a LaLiga i, per tant, sense la possibilitat de vestir oficialment la samarreta blaugrana. El cas no és únic, ja que Pau Víctor tampoc ha estat inscrit a causa dels problemes burocràtics i les restriccions financeres que travessa el Barcelona. En el cas específic de Dani Olmo, la seva situació resulta particularment cridanera, atès que la seva arribada al Camp Nou es va anunciar amb bombo i platerets l'estiu passat, i molts el consideraven una pedra angular per al nou projecte comandat per Flick. El mitjapunta, que va retornar a la que va ser casa seva en categories inferiors, venia precedit d'un gran cartell internacional i d'un rendiment més que contrastat en lligues d'elit.

Malgrat la polèmica i la frustració que genera aquesta incertesa, el jugador es mostra ferm: creu en la paraula de Joan Laporta i en les gestions del club. Coneix els obstacles legals i les traves econòmiques que impedeixen la seva participació, però s'aferra al seu barcelonisme i a la promesa que la seva situació es resoldrà positivament. El mateix Dani Olmo ha deixat clar que no contempla cap altre pla: ni a curt, ni a llarg termini. Mentre hi hagi una mínima possibilitat que pugui ser inscrit per a la segona volta i per a la resta del seu contracte, continuarà esperant amb l'esperança de vestir la samarreta blaugrana com més aviat millor.

Enmig d'aquesta tessitura, diversos mitjans han vinculat Dani Olmo amb equips de gran renom, com és el cas del Milan. Des d'Itàlia, apunten que el conjunt rossonero podria estar disposat a acollir el futbolista tan sols pel segon tram del curs, una maniobra que permetria al Barcelona alleugerir la seva massa salarial i que atorgaria al jugador la possibilitat de mantenir ritme competitiu. No obstant això, i segons indiquen fonts properes a l'entorn del mitjapunta, no s'ha presentat cap oferta formal, i encara que n'hi hagués, l'internacional no voldria ni sentir parlar d'un canvi d'aires. No li sedueix la idea d'una cessió llampec ni d'un traspàs, per molt temptador que pugui semblar en l'àmbit esportiu o econòmic.

Alleujament per a Laporta, de moment

La fèrria decisió d'Olmo de quedar-se al Barça repercuteix també en la imatge pública de Laporta. D'una banda, reforça el discurs que el president manté influència i credibilitat davant els jugadors; però de l'altra, enfada encara més els seus detractors, que consideren que el dirigent està prolongant innecessàriament una situació que podria resoldre's amb solucions intermèdies. Mentrestant, el futbolista entrena amb normalitat, a l'espera de poder debutar a la segona volta i amb l'esperança de disputar la Supercopa d'Espanya, sempre que el cos jurídic i administratiu del Barça aconsegueixi revertir el seu actual escenari de bloqueig.

Els opositors de Laporta es recolzen en aquest cas per assenyalar deficiències en la gestió institucional i criticar el pla financer que manté el club al límit del fair play. Però el president insisteix que hi haurà desenllaç favorable i que el Barcelona continuarà comptant amb Dani Olmo per a la temporada i el futur immediat. El mitjapunta, per la seva banda, viu el seu dia a dia bolcat al 100% en la seva posada a punt esportiva, tancant les orelles davant els cants de sirena que arriben des d'altres lligues i convençut que aviat tornarà a vestir-se de curt al Camp Nou.