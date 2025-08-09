Al Cholo le ha dado con la Serie A: Relacionan a otro jugador italiano con el Atlético

El Atlético de Madrid sigue activo en este mercado veraniego con un objetivo claro: potenciar su plantilla con incorporaciones que aporten frescura, juventud y gol. Tras varias semanas de movimientos, el club rojiblanco no da por cerrada su plantilla y quiere añadir un delantero que aumente la competencia interna y ofrezca más variantes ofensivas a Diego Pablo Simeone.

En el Metropolitano tienen claro que la marcha de Ángel Correa ha dejado un vacío en la línea de ataque. Actualmente, la delantera colchonera cuenta con Julián Álvarez, Alexander Sørloth y Antoine Griezmann, pero la idea es sumar un cuarto atacante que permita rotaciones y alternativas.

Un perfil que encaja en el proyecto rojiblanco

El jugador que se ha situado en el punto de mira cumple con varias de las características que busca el Atlético: juventud, proyección y capacidad goleadora contrastada. Tiene 24 años, juega como delantero centro y viene de firmar la mejor temporada de su carrera, con cifras que no han pasado desapercibidas para los ojeadores colchoneros.

| YouTube

El conjunto en el que milita actualmente compite en la Serie A italiana, y allí ha logrado afianzarse como pieza clave. En el último curso, sumó 11 goles y 3 asistencias entre liga y copa, demostrando no solo su olfato dentro del área, sino también su capacidad para asociarse con sus compañeros.

Competencia desde la Premier League

Sin embargo, la operación no será sencilla. El club italiano propietario de sus derechos ha fijado un precio inicial cercano a los 30 millones de euros, una cifra elevada para los estándares de la dirección deportiva rojiblanca, que intentará rebajarla en las negociaciones.

| Canva

A esta dificultad se suma la competencia de varios clubes ingleses, entre ellos el West Ham United, que también ha mostrado interés por hacerse con sus servicios. La Premier League podría ofrecerle un contrato atractivo y un salario superior, pero el jugador ve con buenos ojos la opción de recalar en LaLiga.

Séptima incorporación del verano

Si finalmente se concreta la operación, el fichaje se uniría a una lista de incorporaciones que ya han generado mucha expectación entre la afición colchonera. Durante este mercado, el Atlético ha cerrado las llegadas de jugadores como Baena, Almada, Ruggeri, Pubill, Cardoso y Hancko, todos ellos con participación en esta pretemporada.

Además, el club prepara para el 21 de agosto la “Noche de bienvenida 2025” en el Riyadh Air Metropolitano, un evento donde se presentará oficialmente a toda la plantilla ante los aficionados. Si el nuevo delantero llega a tiempo, podría ser una de las grandes sorpresas de esa velada.

Un movimiento estratégico

En el Atlético entienden que reforzar el ataque con un perfil joven y con hambre es fundamental para seguir compitiendo en la élite. La apuesta no solo se centraría en el rendimiento inmediato, sino también en la posibilidad de revalorizar al jugador a medio plazo, siguiendo la estrategia que el club ha aplicado en otros fichajes anteriores.

El futbolista, por su parte, valora la posibilidad de trabajar a las órdenes de Simeone, un entrenador que ha demostrado saber potenciar a sus delanteros y que confía en los jugadores con mentalidad de lucha. La conexión entre ambas partes parece evidente, pero todo dependerá de que las cifras finales encajen para cerrar el trato.

Ese delantero que podría convertirse en la séptima incorporación rojiblanca y que ha despertado el interés de media Europa es Roberto Piccoli.