El Celta quiere a un jugador del Barça: 10 millones de euros

El fútbol español afronta un mercado de verano lleno de incógnitas y necesidades estratégicas. Entre los clubes que viven un momento clave está el Celta, que encara la próxima temporada, la más ilusionante de los últimos años, con la certeza de que necesita reforzar sí o sí una posición vital: la portería. Este puesto, tantas veces determinante a lo largo de una campaña, se ha convertido ahora en una de las grandes prioridades del conjunto gallego.

La decisión no es casual ni improvisada. El Celta ve cómo uno de sus porteros, Vicente Guaita, finaliza contrato al terminar la temporada y, salvo giro inesperado, no renovará su vínculo con el club. Este hecho obliga a la directiva y al cuerpo técnico, liderado por Claudio Giráldez, a buscar un recambio de garantías para defender la portería de Balaídos. El reto es mayúsculo, porque el guardameta suplente, Iván Villar, no termina de convencer al entrenador y no cuenta con la plena confianza necesaria para asumir el rol de titular en una temporada que será exigente para los vigueses.

Con este escenario de fondo, el Celta se mueve en el mercado en busca de una solución que combine experiencia, solvencia y proyección, y todo apunta a que el elegido podría llegar desde el FC Barcelona.

| FCB

Iñaki Peña: entre la promesa y la realidad

El nombre propio que suena con fuerza en las oficinas de Vigo es el de Iñaki Peña, tal y como han apuntado algunos medios como El Nacional. El portero alicantino vivió meses intensos en la portería del Barça, especialmente tras la lesión de Marc-André ter Stegen. Durante ese periodo, Peña llegó a ser titular y dejó intervenciones de mucho nivel, mostrando reflejos, seguridad bajo palos y una madurez inesperada para muchos. Estas actuaciones no pasaron desapercibidas para clubes de LaLiga, y el Celta es, a día de hoy, el mejor posicionado para hacerse con sus servicios.

Sin embargo, la situación de Peña en el Barça ha dado un giro radical. A Hansi Flick no terminaba de convencerle el nivel del alicantino. Así fue como aterrizó Szczesny, arrebatando la titularidad a Peña y relegando al joven portero al papel de actor secundario. Aunque Peña demostró personalidad y reflejos en momentos complicados, la confianza del técnico alemán se desvaneció y, desde entonces, ha vivido a la sombra de sus compañeros.

La realidad para el Barça es que Peña, pese a tener contrato hasta 2026, ha pasado a un segundo plano y la dirección deportiva ve con buenos ojos su salida. El club azulgrana valora su traspaso en una cifra cercana a los 10 millones de euros, una cantidad que permitiría dar oxígeno a las cuentas culés y evitar que el guardameta se marche a coste cero en un futuro.

Para el Celta, la operación supone una apuesta importante. Incorporar a Peña significaría contar con un portero que ya ha mostrado su valía en la élite, con experiencia en partidos de máxima presión y que, además, llega en un momento de madurez deportiva ideal para asumir la responsabilidad de ser titular en un equipo con aspiraciones en LaLiga. Y al arquero no termina de parecerle mala opción aterrizar en uno de los equipos más atractivos este año en LaLiga y que, además, jugará Europa League el próximo curso.