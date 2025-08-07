El Celta se pone las pilas y cierra cuatro operaciones de golpe

El Celta de Vigo ha comenzado agosto con una estrategia clara: asegurar la continuidad de los pilares de su plantilla. Con un mercado de fichajes que sigue agitado, el club prefiere no dejar nada al azar y ya ha activado las renovaciones de varias piezas fundamentales.

Lejos de esperar a que venzan los contratos, el equipo gallego ha optado por anticiparse y reforzar su proyecto deportivo a medio y largo plazo. La dirección deportiva, liderada por Claudio Giráldez, quiere consolidar un grupo sólido y competitivo de cara a las próximas temporadas.

Carlos Domínguez, la primera renovación cerrada

El primer caso resuelto es el de Carlos Domínguez. El joven central gallego, que finalizaba contrato en 2026, ha llegado a un acuerdo para renovar hasta 2029. A sus 23 años, ya ha disputado 66 partidos con el primer equipo, convirtiéndose en un habitual en las alineaciones.

El club considera que su perfil encaja perfectamente con la filosofía de la entidad: jugador de la casa, joven, comprometido y con margen de mejora. Su renovación es una muestra del valor que el Celta da a su cantera.

El siguiente en la lista es Williot Swedberg, el talentoso mediapunta sueco que llegó a Vigo con solo 18 años. A pesar de su juventud, ha completado una excelente temporada con 35 partidos oficiales y cinco goles. Aunque aún tenía contrato por dos años más, el club ha decidido prolongarlo para blindar su progresión y evitar tentaciones externas.

Mingueza: versatilidad que se queda

En tercera posición aparece Óscar Mingueza. El defensa, que se formó en el FC Barcelona, ha encontrado estabilidad en Vigo. Su contrato actual vence en 2026, pero el club ya trabaja para extenderlo hasta 2029. Su polivalencia —capaz de rendir como central, lateral o mediocentro— lo ha convertido en una pieza muy útil para Giráldez.

El Celta también quiere mantener a veteranos que aporten solidez y experiencia. Es el caso de Marcos Alonso, quien llegó al club tras su paso por el Chelsea y el FC Barcelona. El defensor ha rendido a buen nivel en su primera campaña en Vigo, y aunque su contrato expira en junio de 2026, ya hay conversaciones para una renovación.

Fran Beltrán, el capitán silencioso

Finalmente, el club ha iniciado los contactos con Fran Beltrán, uno de los grandes símbolos del Celta en la última década. A sus 26 años, ya acumula 248 partidos con la camiseta celeste y es uno de los líderes silenciosos del equipo. Su contrato también finaliza en 2026 y su continuidad es una prioridad absoluta.

Una apuesta clara por el futuro

Estas cinco renovaciones no son casuales. El Celta de Vigo ha decidido construir su proyecto deportivo desde la estabilidad, consolidando un bloque que mezcle juventud, talento y experiencia.

Mientras se mantiene atento al mercado de fichajes —con nombres como Borja Iglesias en el radar—, el club blinda lo que ya tiene. Con Carlos Domínguez, Swedberg, Mingueza, Marcos Alonso y Fran Beltrán comprometidos, el Celta lanza un mensaje claro: el futuro ya está en casa.