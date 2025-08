Girada de 180 graus a la porteria del Celta: Radu no convenç, en volen un altre

Cada pretemporada té la seva pròpia polèmica. A Vigo, el debat està més viu que mai. El Celta havia fet els deures ràpid al mercat de fitxatges estiu 2025, però el guió ha canviat. El club, decidit a fer un salt de qualitat, va prioritzar reforçar la porteria com un dels pilars del nou projecte. Tanmateix, després dels primers amistosos, les sensacions no són les esperades i la porteria torna a estar sota el focus. Els errors puntuals i la manca de confiança als entrenaments han obert una crisi inesperada.

L'aposta per Ionut Radu es va veure com una oportunitat de mercat. Lliure després de la seva etapa a Itàlia, va arribar amb la missió de fer oblidar Vicente Guaita, que va tancar el seu cicle celeste aquest estiu. Tanmateix, les primeres actuacions del romanès han deixat dubtes, tant als despatxos com a la graderia. Errades en la sortida de pilota, errors en blocatges senzills i un excés de confiança amb els peus han marcat els partits davant Braga i Vitòria.

En l'últim encontre, Radu va protagonitzar una jugada que va costar la derrota, intentant un regat suïcida a la seva pròpia àrea. La reacció a Balaídos va ser immediata: el club no descarta ja fer un gir radical i fitxar un altre porter de garanties, segons apunten a Sport. La continuïtat d'Iván Villar, sempre en un segon pla, tampoc ofereix una solució fiable. El jugador del planter manté contracte fins al 2027, però no acaba de convèncer com a alternativa titular.

Iñaki Peña, l'opció que torna a escena: el Celta espera la seva rescissió amb el Barça

En paral·lel a la situació de Radu, el nom d'Iñaki Peña segueix present a les oficines d'A Sede. El Celta ja el tenia al seu radar abans de tancar Radu, però les circumstàncies han canviat. Peña negocia actualment la seva sortida del Barça, on no compta per a Hansi Flick ni ha disputat ni un sol minut a la gira asiàtica. Fins i tot Kochen, porter del filial, ha tingut minuts per davant d'ell, un clar missatge del tècnic alemany.

El Celta només contempla la seva arribada a cost zero, amb la carta de llibertat sota el braç, segons apunta la font anteriorment esmentada. Peña hauria, a més, de rebaixar-se considerablement el sou. Tot està a l'espera que el Barça resolgui els seus propis embolics d'inscripcions a la porteria. Amb Ter Stegen encara lesionat i sense poder inscriure Joan García o Szczesny, l'operació s'enfreda temporalment. Peña, mentrestant, escolta propostes de l'estranger, on el Galatasaray també ha mostrat interès.

Una porteria que preocupa Claudio Giráldez a l'inici de la nova temporada

Claudio Giráldez, sabedor que la porteria pot definir el sostre del seu equip, no amaga la seva preocupació. El tècnic ha insistit en la importància de tenir un porter fiable que aporti seguretat des del primer minut de Lliga. Els errors recents no només resten punts, també erosionen la confiança del grup. La direcció esportiva, encapçalada per Marco Garcés, valora opcions però vol tancar com més aviat millor un fitxatge que esvaeixi els dubtes.

El repte del Celta serà doble. D'una banda, encertar amb el perfil de porter que encaixi en l'estil de joc, dominant tant sota pals com amb la pilota als peus. De l'altra, gestionar els temps de mercat per no precipitar-se, però tampoc arribar tard i quedar-se sense alternatives de nivell.