Itàlia està de moda a la Corunya: Nou fitxatge del Dépor procedent de la Serie A

El Deportivo de la Corunya continua donant forma a la seva plantilla de cara a una temporada clau en el seu intent de retorn a l'elit del futbol espanyol. Fernando Soriano, director esportiu del conjunt gallec, ha intensificat la seva activitat al mercat amb una obsessió molt clara: trobar un davanter que marqui diferències.
La sortida pràcticament confirmada d'Helton Leite a la porteria ha suposat un revés que obliga a prioritzar també la recerca d'un nou porter. Tanmateix, la parcel·la ofensiva no es descuida. En aquest context, ha sorgit un nom que comença a sonar amb força als cercles del club blanc-i-blau. Es tracta d'un atacant jove, amb projecció i amb fam de minuts.
Una nova operació amb gust italià
Després de tancar la incorporació del lateral esquerre Giacomo Quagliata, procedent del Cremonese, el Deportivo torna a mirar cap a Itàlia per reforçar una altra zona clau: la davantera. En aquest cas, la direcció esportiva liderada per Soriano s'hauria fixat en un espigat davanter centre de 24 anys que actualment milita a la Serie A.
Es tracta d'un atacant versàtil, capaç d'actuar com a referència ofensiva, però també d'obrir-se a la banda, una qualitat molt valorada en l'esquema ofensiu que pretén consolidar el tècnic deportivista. Tot i que el futbolista mai no ha sortit del seu país natal, el club gallec estudia una fórmula que minimitzi riscos econòmics.
Cessió amb opció de compra: la fórmula preferida
Segons apunta el periodista especialitzat Gianluca Di Marzio, el Deportivo estudia sol·licitar una cessió amb opció de compra, una fórmula que permetria incorporar el davanter sense comprometre el pressupost a curt termini. El jugador té contracte vigent amb el seu club actual fins al juny de 2027, per la qual cosa una venda directa és complicada.
L'objectiu seria aconseguir una cessió per una temporada, amb la possibilitat d'adquirir els seus drets si el rendiment és l'esperat. Aquesta opció també permetria al futbolista provar-se en una nova lliga sense una pressió excessiva, i al club valorar el seu encaix en el projecte esportiu a mitjà termini.
Bons números i marge de creixement
Al llarg de la seva carrera professional, el jugador ha disputat 170 partits oficials en diferents categories del futbol italià, anotant un total de 43 gols i repartint 8 assistències. Diversos analistes destaquen la seva capacitat per adaptar-se a diferents estils de joc i la seva bona lectura de l'espai dins l'àrea rival.
El seu perfil respon al que busca el Deportivo: un davanter amb presència física, mobilitat i potencial per explotar en un nou entorn competitiu. A més, la seva arribada podria suposar la sortida definitiva de Mohamed Bouldini, el paper del qual a la plantilla perdria protagonisme si es concreta aquesta operació.
Fernando Soriano, clau en les negociacions
El director esportiu del club gallec s'ha convertit en una de les figures més actives del mercat d'estiu. La seva experiència i coneixement del futbol europeu estan sent determinants per identificar oportunitats que reforcin el Deportivo sense comprometre l'estabilitat econòmica del projecte.
Fins ara, no s'ha fet cap oferta formal pel davanter, però a Itàlia ja es comença a parlar de possibles contactes els pròxims dies. Tot dependrà de com avanci la gestió de les sortides i dels recursos disponibles un cop es resolgui la situació de la porteria.
I tot i que a Riazor ningú ho vol confirmar encara, el nom que il·lusiona l'afició del Deportivo és Luca Moro.