El Celta persuadeix un ex del Barça per a la seva il·lusió europea: 7 milions d'euros

El futbol europeu mai deixa de sorprendre quan es tracta de moviments estratègics al mercat de fitxatges. En un estiu especialment mogut per a molts equips de LaLiga, alguns clubs busquen fer un salt de qualitat incorporant talent experimentat i amb gana de demostrar la seva vàlua en escenaris exigents. És el cas del Celta de Vigo, que no vol que la seva meritòria classificació per a competició europea es converteixi en un simple passeig fantasiós.

La sortida de joves promeses sempre genera debat entre l’afició, especialment quan hi ha operacions milionàries pel mig. El recent traspàs de Fer López al Wolverhampton ha deixat 25 milions d’euros a les arques del Celta, un ingrés que permet al club olívic afrontar el mercat de fitxatges amb una posició de força i noves il·lusions. Sota la direcció de Marco Garcés i el tècnic Claudio Giráldez, el club busca refer el seu atac amb un perfil diferent, capaç d’associar-se i aportar gols decisius.

A l’espera de tancar l’arribada de Bryan Zaragoza i després de confirmar les incorporacions d’Ilaix Moriba i el porter Ionut Radu, la direcció esportiva ha accelerat per lligar un davanter que coneix bé el futbol espanyol i que durant els últims anys ha estat al radar de diversos equips de LaLiga, Ferran Jutglà.

| FCB

El fitxatge de Ferran Jutglà: Dades, xifres i context del traspàs

El nom que més soroll ha generat a Balaídos aquests dies és el de Ferran Jutglà, davanter català de 26 anys, que després de quatre temporades al futbol belga torna a Espanya amb l’objectiu de liderar l’atac celeste. L’operació, avançada per diversos mitjans, com el Mundo Deportivo, s’ha tancat al voltant de 7 milions d’euros, cosa que situa el de Sant Julià de Vilatorta entre els fitxatges més cars de la història del club viguès.

El traspàs no només suposa un reforç de qualitat per al Celta, sinó que també deixa beneficis per al FC Barcelona, club que es va reservar un 10% de la plusvàlua en la venda de Jutglà al Bruges el 2022. El Barça ingressarà aproximadament 200.000 euros gràcies a aquest moviment, una xifra que se suma a les recents operacions de vendes estratègiques realitzades per l’entitat blaugrana en els últims mercats.

Format al planter de l’Espanyol i amb una breu però destacada etapa al Barça B, Ferran Jutglà arriba a Vigo després de consolidar-se al Bruges com un davanter polivalent i amb xifres destacables: 40 gols i 24 assistències en 148 partits oficials. Els seus millors registres van arribar el primer any a Bèlgica, amb 15 gols en totes les competicions, seguit d’11 i 14 dianes en les dues següents temporades, mantenint sempre una presència regular a les competicions europees.

No és casualitat que equips com el Girona, el València, la Real Sociedad o fins i tot el Villarreal s’hagin interessat pel seu perfil en diferents finestres de mercat. De fet, el Girona va estar molt a prop de tancar el seu fitxatge tant l’estiu passat com en aquest, però finalment ha estat el Celta qui s’ha avançat. L’aposta dels gallecs respon a la necessitat de sumar un davanter que pugui adaptar-se a diferents esquemes: Jutglà pot ocupar qualsevol posició a la línia d’atac, tot i que rendeix especialment com a ariet.