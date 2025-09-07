El Barça i Eric Garcia prenen una decisió: Laporta, encantat, posa Deco a treballar

A la Ciutat Esportiva, l'aturada de seleccions arriba amb la llibreta de Hansi Flick molt marcada. La prioritat depèn d'ajustar la sortida de pilota, afinar la defensa i consolidar la competència interna. L'equip ha mostrat regularitat, tot i que encara busca una versió sostinguda que resisteixi els trams de màxima exigència del calendari.
Un inici que col·loca Garcia a la pissarra de Flick
El tècnic alemany ha alternat peces i alçades, provant el central català també en el perfil dret. Aquesta versatilitat facilita escenaris amb doble sortida neta i cobertures agressives sobre el costat fort del rival. Amb Joan Garcia elevant prestacions a la porteria i Christensen recuperant ritme, el marc competitiu convida a estabilitzar automatismes al voltant de la pilota.
De Manchester a Montjuïc: el camí fins a consolidar-se
Eric va arribar lliure des del Manchester City el 2021, assumint d'entrada responsabilitats en sortida i vigilància. Va quallar actuacions de pes als grans escenaris, incloent-hi una diana en el 4-3 de Lliga contra el Real Madrid. Va arribar als cent partits oficials al març, marcant també com a lateral en fases d'emergència del curs anterior.
La decisió que alinea vestidor i despatx, Flick el vol
El club ha fet el pas i activarà la seva continuïtat a llarg termini. Laporta, convençut pel seu rendiment, ha encarregat a Deco que materialitzi un acord que blindi el defensa en el projecte que mira a 2030. El moviment prioritza estabilitat competitiva i protegeix un actiu format a casa, útil en tres posicions i plenament integrat al vestidor.
Per què encaixa l'aposta en el model de l'entrenador alemany
Amb pilota, Garcia ofereix primera passada tensa, pausa quan el rival salta i canvi d'orientació fiable. Sense ella, avança línia sense desordenar-se, corregeix a camp obert i guanya duels frontals amb bona lectura de trajectòries.
El seu 2024/25 va deixar xifres sòlides a Lliga i presència contínua a Champions i Copa, donant suport tant en construcció com en accions a pilota aturada. En bloc mitjà, el seu perfil afavoreix basculacions ràpides al costat d'Araújo, Koundé o Christensen, segons el pla setmanal.
Impacte en la gestió de plantilla i en la jerarquia defensiva
La continuïtat ordena les prioritats de l'àrea esportiva. Fixa la rotació de centrals, facilita minuts de qualitat a Pau Cubarsí i evita acudir al mercat a l'hivern.
Salarialment, el club busca un contracte escalonat, alineat amb la piràmide interna i compatible amb inscripcions futures. La decisió també influeix en el rol dels laterals: si Flick l'utilitza a la dreta, allibera Koundé per actuar centrat quan el pla ho reclami.
Amb el calendari tornant després de l'aturada, el cos tècnic vol continuïtat a l'onze i agressivitat en camp rival. Deco treballarà els detalls del nou vincle mentre Flick defineix el nucli de la seva defensa. Si l'equip sosté la pressió després de pèrdua, l'estructura creixerà amb un Garcia que ja competeix com a solució i no només com a pedaç.