Se cae un fichaje del Valencia: Mateo Moretto confirma la alternativa de Corberán

El Valencia CF ha sufrido un duro revés en el mercado de fichajes. Una operación que parecía cerrada, con un jugador ya apartado por su club de origen y todo preparado para su llegada a Mestalla, se ha caído en el último momento. El jugador ya no estuvo ni en la convocatoria de su equipo el pasado fin de semana, y su salida parecía inminente.

Carlos Corberán, técnico del Valencia, había dado luz verde a la operación, pero pidió más tiempo para cerrar primero la llegada de un delantero. Esa sigue siendo su máxima prioridad tras las salidas de Rafa Mir y Sadiq, que han dejado muy tocado al frente de ataque valencianista.

Una alternativa ya confirmada por Moretto

Mientras la frustración crece en Mestalla por no haber podido cerrar el fichaje deseado, ya se trabaja en alternativas. El periodista especializado en mercado Mateo Moretto ha confirmado en las últimas horas que el Valencia ya tiene sobre la mesa otra opción que también cuenta con el visto bueno de Corberán.

| Valencia CF, XCatalunya

Aunque no ha trascendido el nombre del nuevo objetivo, se sabe que se trata de un centrocampista de perfil similar, joven, con recorrido y dispuesto a asumir un rol inmediato en el once. El club se mueve con rapidez para no repetir errores y cerrar pronto la incorporación que el técnico considera imprescindible.

El jugador había presionado para salir

Lo más llamativo del caso es que el propio futbolista que iba a fichar por el Valencia había hecho todo lo posible por facilitar su traspaso. Presionó internamente, aceptó las condiciones propuestas y fue desconvocado por su entrenador, Eduardo Berizzo. Incluso abandonó las instalaciones de su club con maletas en mano.

| Valencia CF, XCatalunya

Desde su entorno se transmite decepción, pero también una cierta esperanza de que el Valencia reactive el interés si logra cerrar primero al delantero que tanto ansía Corberán. No obstante, las relaciones con su actual club han quedado seriamente tocadas, y cualquier intento de renegociación requerirá reconstruir la confianza perdida.

Una oportunidad que se esfuma por los tiempos

El club de origen necesitaba cerrar ya su plantilla para disputar la Leagues Cup y su campeonato nacional, por lo que no estaba dispuesto a prolongar una negociación que se alargaba más de lo esperado. Y aunque el Valencia ofrecía una suma cercana al doble de lo que pagaron por él hace solo seis meses, decidieron cortar por lo sano.

El futbolista, por su parte, sigue esperando una salida. Sabe que está en el radar de varios equipos europeos y que su oportunidad puede llegar incluso en este mismo mercado si se dan las condiciones. Pero el sueño de recalar en Mestalla, al menos de momento, queda suspendido.

El nombre que todos esperaban conocer

Y ese jugador, el que estuvo a punto de vestir la camiseta del Valencia, no es otro que Nicolás Fonseca, centrocampista uruguayo de 25 años, e hijo del mítico Daniel Fonseca. Corberán lo quería. El club casi lo cerró. Pero por ahora, su fichaje está roto.