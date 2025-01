El motiu pel qual Hansi Flick posa Szczesny com a titular

Va ser una nit de les grans a la Muntanya Màgica. El Barça va arrasar un València en hores baixes (7-1) i va demostrar que encara té molt a dir també a LaLiga. Va retallar dos punts a l'Atlètic de Madrid, el segon, i està a set del líder, el Real Madrid. I el millor de tot: ho va fer en un partit en què Hansi Flick va decidir rotar, demostrant així que els menys habituals també són capaços de rendir a alt nivell. I això no passava així fins ara.

Va sorprendre el míster teutó incloent-hi jugadors com Ferran Torres, Frenkie de Jong, Fermín López, Eric García i Wojciech Szczęsny. Els tres primers noms d'aquesta llista de sorpreses no només van tenir bons minuts sobre el verd, sinó que, a més, van anotar algun gol; Fermín, amb dos gols i dues assistències, va ser escollit MVP. Eric García també ve reivindicant-se aquest mes de gener, quan semblava que el vendrien. El de Martorell fins i tot ha vist porta en dues ocasions.

| FCB

Però el que hauria de deixar-nos de sorprendre ja és la titularitat de Wojciech Szczęsny. El polonès va debutar en la visita del Barça al Barbastre en el primer partit de l'any i tot apunta que ara podria haver-li arrabassat el lloc a Iñaki Peña. En certa manera, aquesta decisió de l'alemany sorprenia el barcelonisme, ja que l'exporter de la Juve, entre altres clubs, ha comès diversos errors en pràcticament tots els partits que ha jugat.

Els pecats d'Iñaki Peña

Això, però, no ha dissuadit Hansi Flick de considerar Wojciech Szczęsny com el porter titular del seu Barça. En un primer moment, la rumorologia esportiva apuntava que el retard en l'hora d'arribada a un entrenament d'Iñaki Peña hauria estat el que hauria obert la porta al polonès. Però alguna cosa grinyolava: és massa càstig per a un delicte tan subtil.

Per això, diversos periodistes han intentat trobar el veritable motiu pel qual Hansi Flick sembla haver-se decantat per Wojciech Szczęsny. No ha demostrat millorar Iñaki Peña en rendiment i el càstig per la impuntualitat seria massa agressiu, per la qual cosa... Què podria haver portat l'entrenador a prendre aquesta decisió?

Doncs ha estat Toni Juanmartí qui sembla haver trobat la clau. Segons el periodista del Sport, "a Flick li pesa l'experiència de Szczęsny en un equip molt jove i també la seva capacitat de reacció sota pals". Al comunicador, així com a gran part de la parròquia blaugrana, li ha sorprès la decisió: "Admeto que m'ha sorprès que el polonès segueixi com a titular a Lliga. Encara que sigui només per avui, jo creia que jugaria Iñaki".

Veurem, doncs, si és veritat que s'ha tancat de forma definitiva el debat a la porteria. Dimecres, l'Estadi Olímpic de Montjuïc torna a acollir un partit del Barça, en aquesta ocasió de Champions, i allà podrem corroborar-ho. El Barça està matemàticament ficat en vuitens, però ha de guanyar per intentar acabar la lligueta el més amunt possible. Quedar segon implica evitar fins a la final el millor equip d'Europa en aquest moment, el Liverpool, a qui també pot arrabassar-li el primer lloc en el cas en què els anglesos perdessin a Eindhoven.