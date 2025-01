Valladolid, Granada i Racing de Santander competeixen per un ex del Barça

El futbol espanyol continua sent caldo de cultiu per a operacions hivernals d'última hora, sobretot quan es tracta de talents que van passar per pedreres tan prestigioses com la del FC Barcelona. Amb diversos equips immersos en una intensa lluita per la permanència a Primera o l'ascens, en el cas de la Segona, el mercat de gener es presenta clau per reforçar plantilles i garantir objectius. En aquest context, ha sorgit un nom que està en l'agenda de diversos equips d'aquest calibre.

Aquest jugador és Estanis Pedrola, un extrem de 21 anys que amb prou feines va tenir una petita oportunitat amb el primer equip blaugrana abans d'abandonar el Camp Nou rumb a la Sampdoria. De fet, la seva única aparició com a culer es va produir el 2 de gener de 2023 contra el Mallorca, en la jornada 19 de LaLiga. El seu rendiment al filial i el seu potencial ja van cridar l'atenció del club italià, que va pagar tres milions d'euros per fer-se amb els seus serveis, encara que el Barça va conservar el 50% d'una futura venda i una opció de recompra fixada en set milions.

Després d'una etapa a la Serie B, on suma 9 partits aquesta temporada i 15 la passada, el català podria tornar a Espanya. El Real Valladolid s'ha posicionat com un dels grans interessats, necessitat de reforços ofensius per redreçar el rumb després de caure 2-1 davant l'Espanyol i seguir compromès a la zona baixa de LaLiga EA Sports. Els de Cocca volen noves incorporacions per mantenir vives les seves opcions de salvació, especialment després de la sortida de Juma Bah, però sense descartar reforçar també les posicions d'atac.

Interès també a Segona

El quadre blanquivioleta no és l'únic que ha tocat la porta de la Sampdoria per preguntar per Pedrola. El Granada, que acaba de reforçar-se amb Abde Rebbach i Stoichkov, també s'ha sumat a la pugna. Segons informacions publicades pel periodista Nico Schira i recollides pel mitjà Ideal, el club nassarí estaria sospesant una oferta per fer-se amb l'extrem de Cambrils.

En el mateix escenari de negociacions es troba el Racing de Santander, que manté el seu interès en l'exblaugrana. Els racinguistes, assentats a la zona noble de LaLiga Hypermotion, busquen gol i desequilibri per alimentar les seves aspiracions de play-off d'ascens. La versatilitat d'Estanis, capaç de jugar tant a la banda esquerra com a la dreta, l'ha convertit en un recurs molt desitjat per als tècnics que necessiten solucions immediates en atac.

El futur del futbolista, taxat en 1,8 milions d'euros segons Transfermarkt, podria definir-se en les pròximes setmanes. La seva condició de jove promesa amb experiència al filial blaugrana i la Serie B italiana desperta l'interès de diversos clubs que confien en el seu creixement a mitjà termini. Caldrà veure si els projectes esportius de Valladolid, Granada o Racing convencen la Sampdoria i, sobretot, el mateix Pedrola, desitjós de recuperar sensacions i minuts després d'una primera aventura lluny de casa.