Carlos Corberán da el OK: Las cuatro salidas que prepara el Valencia

El mercado de verano se complica en Mestalla. Cuatro jugadores están en la rampa de salida. Carlos Corberán ha dejado claras sus intenciones. Hay futbolistas que no entran en sus planes. El club trabaja contrarreloj para liberar fichas. La idea es reforzar solo si hay salidas.

Guillamón, sin minutos ni soluciones

El club considera urgente su salida. Pero ninguna oferta ha convencido al jugador por ahora. Mientras tanto, se entrena a otro ritmo. Fuera del grupo principal, sin oportunidades reales. El club necesita liberar su ficha. Pero la operación parece estancada por su firme postura.

André Almeida también apunta a salir. El portugués no ha convencido en su segunda temporada. Tuvo una primera campaña ilusionante. Pero su rendimiento cayó drásticamente en el último curso. El Trabzonspor ha hecho una oferta. El jugador y su entorno ven con buenos ojos la salida.

Almeida negocia con el Trabzonspor

El Valencia pagó ocho millones en 2022. Ahora busca recuperar la inversión, al menos en parte. Las negociaciones están avanzadas. Su ausencia en el Trofeo Naranja confirma lo cerca que está su marcha. El técnico tampoco cuenta con él. Es una pieza prescindible para el nuevo proyecto deportivo.

Sergi Canós es otro de los señalados. A diferencia de Guillamón, sí quiere jugar fuera. El extremo no entra en los planes del entrenador. Busca un destino donde tenga minutos. Tiene ofertas, pero todavía no hay acuerdo con ningún club. Las condiciones frenan su salida.

Canós busca minutos en otro equipo

El jugador se entrena separado del grupo. Ya ha asumido que no seguirá en Mestalla.

Necesita un entorno que le garantice continuidad. Mestalla ya no es su sitio ideal.

Si se cierra su salida, el Valencia podrá moverse para fichar un sustituto más joven.

Fran Pérez completa el cuarteto de descartes. El canterano tiene pie y medio fuera. El Rayo Vallecano lo quiere ya. Solo falta el visto bueno de Carlos Corberán. El técnico espera cerrar antes otro extremo. No quiere debilitar su banda sin un relevo claro.

El futuro de Fran Pérez, casi decidido

El Valencia lo ve como un buen negocio. No ha tenido regularidad en el primer equipo.

Su rendimiento no ha sido el esperado. Solo jugó dos partidos como titular la temporada pasada. El Rayo disputa competición europea. Para Fran, es una oportunidad que no quiere dejar pasar.

Las cuatro salidas se antojan clave. Sin ellas, el club no puede moverse en el mercado.

La plantilla ya está llena. Cualquier fichaje depende de liberar fichas y masa salarial.

Ron Gourlay ha sido claro: solo llegará uno más, y solo si hay espacio.

Mestalla espera movimientos en los próximos días

Faltan semanas para el cierre del mercado. Las negociaciones están abiertas, pero cada caso es distinto. Algunos jugadores se resisten a salir. Otros esperan ofertas que encajen con sus expectativas personales. El entrenador quiere una plantilla comprometida. No acepta jugadores a disgusto o sin motivación.

De momento, los cuatro siguen en Valencia. Pero no cuentan para el proyecto de Corberán. El club presiona, negocia y espera. En Mestalla, todos saben que el tiempo apremia. Los protagonistas de esta historia son Hugo Guillamón, André Almeida, Sergi Canós y Fran Pérez.