El Zaragoza podria pescar a l'Athletic de Bilbao

El Real Zaragoza manté contactes amb diversos davanters d'equips de LaLiga, desitjós de reforçar la seva parcel·la ofensiva abans del tancament del mercat. El conjunt aragonès pretén reaccionar després d'una primera volta amb alts i baixos en la faceta golejadora. Amb la incògnita de si Alberto Marí finalitzarà prematurament la seva cessió, el club vol assegurar-se de tenir coberta la posició de ‘9’ per afrontar el tram decisiu de la temporada.

Un possible objectiu es troba a Bilbao. Es tracta de Javi Martón, un atacant que amb prou feines ha tingut oportunitats en l'equip dirigit per Ernesto Valverde, registrant només 51 minuts repartits en 4 aparicions oficials (3 a LaLiga i 1 a l'Europa League). Tot i que el jugador es va lluir marcant davant el Viktoria Plzen, la dura competència a l'Athletic fa difícil que disposi de protagonisme durant la segona meitat de la campanya.

| @athleticlub

L'arribada recent d'un nou davanter al quadre blanc-i-vermell, Maroan Sannadi, no fa més que reduir les opcions del jove ariet, que aspira a créixer competint cada cap de setmana. El mateix Valverde va admetre estar content amb la seva actitud i rendiment, però va reconèixer que l'acumulació de davanters complica molt la seva situació. Davant aquest panorama, Martón hauria pres la determinació de sortir cedit per sumar minuts en un altre club, segons han informat a Estadio Deportivo.

Futur a La Romareda?

El Zaragoza valora de manera molt positiva la seva incorporació. El navarrès ocuparia el lloc d'Alberto Marí, la continuïtat del qual a La Romareda està en l'aire, o fins i tot se sumaria per cobrir la manca d'encert dels actuals davanters. També es valora el nom de Dani Gómez, davanter del València que no acaba d'assentar-se a Mestalla. No obstant això, en les últimes hores ha guanyat pes l'opció que el canterà basc recalés en l'equip aragonès.

Altres esquadres de Segona, com l'Albacete i l'Eldense, també estan interessades en els serveis del jugador, i fins i tot s'han contactat equips estrangers de lligues com la polonesa i la portuguesa. Per això, el futbolista té diverses propostes sobre la taula i haurà de prendre una decisió aquest mateix cap de setmana per no apurar massa en el tancament del mercat.

En el si del club zaragocista, la idea seria facilitar la sortida d'Alberto Marí només si s'assegura un substitut de garanties. Per aquest motiu, directius i cos tècnic s'han mogut amb rapidesa a la recerca d'un atacant amb condicions per adaptar-se ràpidament a la Segona Divisió. Martón, que ja ha passat per diverses categories en el futbol basc i ha provat la competició professional, encaixaria en aquest perfil.

| @athleticlub

El desenllaç es coneixerà en qüestió de dies, ja que el mercat expira en res i els equips han d'ultimar incorporacions i sortides. Tot dependrà de si el davanter de l'Athletic es decideix per la proposta zaragocista i de si el club aragonès aconsegueix concretar l'operació sense contratemps. Mentrestant, l'afició del Zaragoza mira amb atenció la llista de reforços, a l'espera d'un nom que aporti els gols tan necessaris per aspirar a l'ascens.