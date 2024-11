El Barça vol pescar al Rayo Vallecano al mercat d'hivern

El Barça està buscant un relleu per a Jules Koundé, després que el francès sigui el jugador de la plantilla amb més minuts disputats i tenen por des del club que es pugui lesionar per la sobrecàrrega de partits i minuts. La direcció esportiva del club ha estat rastrejant el mercat i ha posat els ulls al lateral romanès del Rayo Vallecano Andriu Ratiu, sens dubte una opció low cost per a la propera finestra de fitxatges. El Rayo Vallecano hauria de posar facilitats per un jugador valorat en poc més de 5 milions dʻeuros actualment. Seria una de les primeres incorporacions que té al cap Deco per a la defensa.

Andriu Ratiu, una bala per al lateral dret

Si ha trucat i despertat l'interès a la secretaria tècnica del club blaugrana és perquè en els grans partits ha tingut molt bones actuacions, en particular una al Santiago Bernabeu la temporada passada frenant Vinicius. Destaca per la velocitat i perquè defensivament és contundent gràcies a la seva altura (1,83). És cert que la temporada passada ha tingut menys protagonisme i el lateral titular era Ivan Balliu però aquest any està sent un fix al lateral i un jugador clau per a Iñigo Vicente. La seva clàusula és de 25 milions d'euros i té contracte fins al 2028, però al Barça volen negociar a la baixa i no estan disposats a pagar més de 10 milions pel jugador.

| FCB, XCatalunya

Com encaixaria al Barça de Flick i quin seria el seu rol?

Si vol arribar al Barça, Ratiu ha de tenir clar que és la segona opció perquè el lateral dret més en forma del món en aquests moments es diu Jules Koundé que està a un nivell espectacular i per això haurà d'esperar la seva oportunitat i tenir clar que no ve per ser titular. És difícil acceptar aquest rol sabent que jugaràs poc però alhora ets al primer aparador mundial jugant en un club de la magnitud del FC Barcelona.

Ratiu és un jugador polivalent i ofensiu que al sistema que vol Hansi Flick pot encaixar bé amb un lateral que pugui doblegar a l'extrem per fer constants 2 vs 1 en banda i arribar a línia de fons.

El Barça acumula molts jugadors en zona ofensiva i tenir un lateral ràpid per corregir posició en cas de contra és molt important, per això Ratiu encaixa al perfil.

El damnificat en aquest cas seria el joveHéctor Fort que compta amb escassos minuts i ja si ve un altre lateral més s'hauria de buscar destinació, sent el millor per a ell i la seva projecció. Héctor Fort sap de la competència i aquesta temporada amb prou feines ha disputat 3 partits però sap que és jove i una cessió es podria veure amb bons ulls per tornar amb més maduresa i experiència.