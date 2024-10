Gerard Piqué remata el Reial Madrid després del 0-4: 'Mai podran ser...'

per Mireia Puig

El FC Barcelona ha aconseguit una victòria històrica contra el Reial Madrid al Santiago Bernabéu, vencent el seu etern rival per un contundent 0-4 en un partit que quedarà gravat a la memòria dels aficionats blaugranes. Aquesta actuació de l'equip català, liderada per joves formats a La Masia, ha rebut una onada de reaccions a les xarxes socials. Tot i que el Reial Madrid ha tingut les seves ocasions per avançar-se al marcador, els de Flick han estat pacients. Quan Lewandowski ha marcat el primer gol, tot ha canviat i el Barça s'ha anat imposant.

Una de les celebracions més destacades ha estat la de Gerard Piqué, que, tot i haver-se retirat fa un temps, continua vivint intensament els èxits del seu equip.

En un tuit publicat poc després del xiulet final, Piqué va escriure: "Som únics. Mai podran ser com nosaltres. Amb tots els joves de la Masia. Quin recital. Quin orgull". La frase, carregada d'orgull i nostàlgia, no ha passat desapercebuda, i les paraules s'han interpretat com un missatge directe cap al Reial Madrid, emfatitzant la diferència entre els dos clubs pel que fa a l'enfocament en la formació de joves talents.

| FCB, XCatalunya

L'orgull de La Masia i la filosofia del Barça

La declaració de Piqué destaca un dels elements que sempre ha diferenciat el FC Barcelona: la seva aposta per La Masia, l'acadèmia on es formen les futures estrelles del club. Des dels seus temps com a jugador, Piqué sempre ha defensat amb fervor la importància d'aquest centre de formació, que ha donat grans talents al futbol mundial, inclosos ell mateix, Lionel Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta i altres jugadors que van ser clau als anys daurats del club. Una generació que va marcar una època i que ara podria tenir relleu als Cubarsí, Casadó o Lamine Yamal.

Aquesta victòria al Bernabéu, amb una plantilla plena de joves formats a La Masia, reforça la filosofia del Barça d'apostar pel talent propi. Per als aficionats i per a exjugadors com Piqué, aquesta és una mostra que l'èxit es pot aconseguir sense renunciar als valors que han definit el club. Amb el comentari, Piqué subratlla aquesta idea i mana un clar missatge d'orgull per la identitat i l'autenticitat del Barcelona, cosa que considera única i irrepetible.

| @3gerardpique

L'era de Gerard Piqué als Clàssics: rivalitat i emoció

Durant la carrera com a jugador, Gerard Piqué va ser un dels protagonistes d'alguns dels Clàssics més intensos entre el Reial Madrid i el Barcelona. La seva forta personalitat i el seu caràcter competitiu el van convertir en un dels principals símbols de l'equip en aquests duels, i no era estrany veure'l provocant el públic rival o llançant comentaris després dels partits. A la seva època, el central català va viure tant victòries memorables com doloroses derrotes al Bernabéu, però sempre va mostrar el seu compromís i passió pel Barça.

Un dels moments més recordats de Piqué al Bernabéu va ser el famós 2-6 el 2009, on el Barça de Guardiola va donar una lliçó de futbol al Reial Madrid al seu propi estadi. En aquest partit, Piqué va anotar un dels gols i va celebrar amb un gest desafiador cap a l'afició madridista, consolidant-se com una de les icones de la rivalitat entre els dos clubs. Des d'aleshores, els comentaris sobre el Madrid han estat part del folklore dels Clàssics, i la seva presència ha deixat empremta en la història d'aquests enfrontaments.