Un equip de la Premier ofereix més diners per Ferran Torres: Laporta encantat

Si hi ha un jugador clarament transferible per al FC Barcelona es diu Ferran Torres. Després de 2 temporades i mitjanes al club català, el valencià no han aconseguit el rendiment demandat pel club i l'afició culer. A Anglaterra, l'Aston Villa d'Unay Emery està interessat en el fitxatge de l'extrem culer. Després d'un intent per 12 milions d'euros la temporada passada, el director esportiva del club anglès Monchi ha decidit pujar la licitació fins als 15 milions d'euros. Tot i això, Deco vol 10 milions més. Per tant, si els anglesos ofereixen aquests 25 milions d'euros que demana el Barça, la negociació apunta a tancar-se a falta del sí definitiu del jugador.

Ferran Torres no va aconseguir encaixar al Barça, les claus

Després d'un final d'any convuls el 2021 a Can Barça per raons econòmiques i esportives, el Barça aniria amb tot al mercat hivernal. El gener del 2022 tancava l'arribada de Ferran Torres procedent del Manchester City a canvi de 55 milions d'euros, un preu excessiu tal com estava l'economia culer.

Després d'uns mesos on el valencià va millorar i va ajudar l'equip, ja que es va passar d'estar novè a gairebé barallar-se la Lliga al Bernabéu i a guanyar 0-4 al Clàssic amb l'ajuda de fitxatges com Aubameyang també. A partir de llavors la temporada següent (22/23) és on veuríem una baixada de Ferran Torres, que no trobava el seu lloc i tant Dembelé com Raphinha li passarien per davant.

| Icon Sport

Aquesta nova temporada tampoc ha començat bé i encara que ara està lesionat, té molts jugadors davant seu. Ferrán no ha aconseguit ser aquest extrem versàtil, amb olfacte golejador i amb capacitat associativa i marcar les diferències en metres finals com se li exigia quan va arribar al Barça. La seva versió al City a la selecció espanyola era bona i manejava molts més registres i encara que ell faci veure a la gent que la seva mentalitat de “tauró” és indestructible, la realitat és que la pressió que hi ha al Barça no la pot aguantar qualsevol.

Flick no compta amb Ferran, té altres opcions

Flick ha trobat el sistema ideal i un estil de joc que està donant molt bons resultats. I tot passa per una línia defensiva molt alta amb una pressió asfixiant a la sortida de pilota del rival. Per això necessites jugadors que pressionin com Raphinha, Lamine, Dani Olmo o el propi Fermín. I a l'hora d'atacar espais, jugadors ràpids i verticals com ara Raphinha o Lamine per fer mal a les defenses rivals. I Ferran no encaixa en cap d'aquestes característiques, perquè és un jugador més d'àrea i de remat, on hi ha Robert Lewandowski que actualment és inamovible pel seu gran inici de temporada.