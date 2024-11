La cara de Jota Jordi mentre Juanma Rodríguez deixa anar un discurs surrealista

per Sergi Guillén

Aquest cap de setmana, el Reial Madrid ha aconseguit retallar distàncies amb el FC Barcelona a la lluita pel lideratge. L'empat a dos del Barça contra el Celta de Vigo a Balaídos va deixar un sabor agredolç per als culers.

D'altra banda, el Madrid va aconseguir una contundent victòria per 0-3 contra el Leganés a Butarque, i va deixar clares les seves intencions a LaLiga. Aquesta combinació de resultats ha reduït l'avantatge blaugrana i ha deixat els merengues a l'aguait.

L'empat del Barça va evidenciar certes mancances defensives i una dependència de jugadors clau com Lamine Yamal. Tot i les crítiques, l'equip d'Hansi Flick segueix liderant la taula, encara que amb menys marge.

En contrast, el Madrid va mostrar un futbol més efectiu i col·lectiu, destacant les actuacions de Bellingham i Vinicius. Aquests resultats han encès el debat sobre quin equip arribarà millor al final de la temporada.

L''enagenació' de Juanma Rodríguez després de la jornada

Amb aquest panorama, els programes esportius han estat lʼescenari perfecte per intensificar la polèmica. Com sempre, El Chiringuito de Jugones s'ha endut el palmell, amb intervencions tan peculiars com les de Juanma Rodríguez.

Durant la darrera emissió del programa esportiu, Juanma Rodríguez no va escatimar paraules en la seva intervenció, descrivint una realitat paral·lela en què el Barça depèn exclusivament de Lamine Yamal.

Segons ell, el Madrid es troba en ple creixement, mentre que els culers han arribat al sostre. Entre elogis exagerats jugadors madridistes com Bellingham, Ceballos i Güler, Juanma va pintar un panorama que només existeix en la seva imaginació.

La viral reacció de Jota Jordi

Mentre Juanma desgranava el seu discurs, les càmeres van captar Jota Jordi, conegut defensor del Barça, amb una expressió que s'ha convertit en meme a les xarxes socials.

La seva cara d'incredulitat i tedi reflectia el que molts culers van sentir en escoltar la intervenció de Rodríguez. La combinació de declaracions incoherents, gestos desmesurats i arguments repetitius va deixar tots atònits.

| El Chiringuito

La intervenció va tenir moments surrealistes, com quan Juanma insistia que el Barça "guanya les lligues al setembre i l'octubre". També va destacar la seva teoria que les victòries del Madrid al maig són inevitables, com si fos un dogma.

Jota Jordi no va poder contenir els seus gestos, que anaven des de la resignació fins a una riallada irònica al final del monòleg. Les xarxes socials no van trigar a reaccionar, omplint X (Twitter) de clips del moment i comentaris jocosos sobre tots dos tertulians.

Alguns usuaris van fer broma que "Jota necessitava un respir després d'escoltar un discurs semblant". Altres van destacar que El Chiringuito mai no decep en termes d'entreteniment. El moment ha tornat a demostrar que el futbol, més enllà dels resultats, també es viu amb intensitat als platós televisius.

Entre les declaracions exagerades dels uns i les reaccions hilarants dels altres, 'El Chiringuito de Jugones' segueix sent un fenomen que desperta les passions i rialles en la mateixa mesura. Mentrestant, els aficionats dels dos equips esperen amb ànsies el proper capítol d'aquesta rivalitat eterna.