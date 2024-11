El cambio de planes del Barça con Iñaki Peña

Cuando todo parecía más que evidente y que Iñaki Peña tenía pie y medio fuera del Barca, todo cambia a raíz de su partido contra el Madrid, por el escenario, el rival y su partido. El jugador alicantino recibió muchas críticas durante semanas y se antojaba un partido especialmente complicado para él, con el nuevo fichaje Szczesny en la recámara por si tenía algún fallo y ya justificar el cambio en la portería. Sin embargo, el portero criado en la Masía mostró personalidad y se impuso a la delantera del Madrid, sacando un balón en la línea de gol a Bellingham y dos mano a mano de Kylian Mbappe. Su actuación ha sorprendido tanto y llamado la atención que el club se plantea una renovación.

Iñaki Peña: de estar fuera del Barça a una posible renovación

No hay que olvidar que el contrato del portero expira en 2026 y se daba por hecho que cualquier mínima oferta o cantidad simbólica que llegase iba a ser aceptada pero ahora ha cambiado la cosa. El club no tiene prisa por ofrecerle una renovación pero se ve todo de otra manera y se le va a dar un voto de confianza. El club ha comenzado la búsqueda de un portero de futuro, con Diogo Costa, portero portugués que gusta mucho a Deco como una de las opciones principales. Pero el club valora tener a Iñaki de segundo porque consideran que encontrar un portero suplente de nivel y que no se queje por jugar es difícil hoy en día.

| FCB, XCatalunya

Iñaki Peña y el consejo que le dió Szczesny

El portero polaco salía de su retiro para iniciar la aventura de jugar en el Barça, algo insuperable y muy dificil de rechazar según explicaba el guardameta. Cuando todos pensaban que sería el portero titular y venía a suplir a Ter Stegen tras su lesión, Flick salió en rueda de prensa a decir que no encontraba ningún motivo por el que dejar a Iñaki en el banquillo, algo que sorprendió a mucha gente.

La buena harmonía y ambiente que hay en el vestuario culé se puede ver en como Szczesny nada más llegar al vestuario se dirige a Iñaki Peña y le dice: “No vengo a competir contigo, tu compites contigo mismo”, explicaba el propio Iñaki sorprendido dando a entender la buena predisposición que venía el polaco tras haber jugado en grandes clubes, haber disputado mundiales y eurocopas y llevar más de 15 años en la élite con una gran experiencia.

Un síntoma de que el vestuario del Barça está más unido que nunca y el buen rollo que hay entre compañeros de equipo se puede ver luego reflejado en el terreno de juego, a pesar de que haya competencia en varias posiciones, todos anteponen al equipo por encima de cada uno.