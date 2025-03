Cádiz CF: El gir de 180 graus que podria fer Álex Fernández

Álex Fernández és una autèntica llegenda viva al Càdiz CF. Amb gairebé una dècada defensant els colors del club gadità, el migcampista madrileny s'ha convertit en un dels futbolistes més estimats per l'afició groga. No obstant això, després de vuit temporades consecutives, el seu futur es presenta més incert que mai, i a l'entorn del Nou Mirandilla es respira certa tensió pel que pugui succeir en els propers mesos.

En la present temporada, Álex Fernández ha participat en 23 partits amb el Càdiz en totes les competicions, sent protagonista habitual en Segona Divisió. En aquests encontres, l'ex de l'Espanyol ha anotat 5 gols, deixant una mitjana més que acceptable per a un migcampista que no destaca especialment per la seva faceta golejadora.

| Cádiz CF

Si ampliem la mirada cap a la seva trajectòria completa a Càdiz, els números adquireixen encara més valor. Álex Fernández ha vestit la samarreta groga en 266 duels, aportant 38 gols i 19 assistències, xifres que el situen com una peça essencial durant aquesta última dècada al club. La seva experiència, lideratge i compromís al vestidor l'han convertit en un referent absolut per a companys i aficionats.

Ofertes des de l'estranger i lleialtat al club

En una recent entrevista a la Cadena COPE, Álex Fernández va revelar amb absoluta sinceritat algunes propostes temptadores que van arribar des de l'estranger en els últims mercats de fitxatges. El futbolista va confessar haver rebut una "oferta bastant important" procedent de la Xina, que va considerar seriosament pel seu atractiu econòmic. No obstant això, va prioritzar els interessos del Càdiz, i atès que la proposta va arribar fora del període de fitxatges, el club va decidir retenir-lo, una decisió que ell va respectar sense objecció alguna.

A més, el migcampista gadità també va tenir una important oferta procedent de la MLS durant l'estiu passat, la qual en principi semblava conduir a una sortida inevitable. "Tenia una oferta de la MLS i vaig pensar que era el moment de marxar, però em van convèncer per quedar-me", va comentar Álex.

Renovació o comiat: una decisió crucial

El contracte d'Álex Fernández acaba el proper 30 de juny de 2025, cosa que ha disparat les especulacions sobre la seva continuïtat. Malgrat la incertesa, el jugador ha assegurat que la seva relació amb el president del club, Manuel Vizcaíno, és excel·lent, i que la renovació podria resoldre's fàcilment en qüestió de minuts si decideix quedar-se.

El futbolista va admetre que encara no ha pres una decisió final sobre el seu futur: "A dia d'avui no sé si renovaré, encara que el club em recolza en qualsevol decisió que prengui. Ara mateix no vull distraccions i prefereixo mantenir-me centrat en el present". El Càdiz li ha ofert la continuïtat amb la màxima confiança, però és Álex qui encara medita sobre quin serà el següent pas en la seva carrera.

Aquest gir inesperat seria dolorós per al cadisme, conscient del que Álex significa per al club i la seva afició. No obstant això, el futbolista ha deixat clar que la seva felicitat i comoditat a Càdiz podrien ser factors determinants per rebutjar qualsevol proposta, afirmant: "Després de vuit temporades, l'únic que puc dir és que estic feliç aquí, em sento gadità ja, i m'encantaria seguir fent història al Càdiz".