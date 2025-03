Cádiz CF: El giro de 180 grados que podría dar Álex Fernández

Álex Fernández es una auténtica leyenda viva en el Cádiz CF. Con casi una década defendiendo los colores del club gaditano, el centrocampista madrileño se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos por la afición amarilla. Sin embargo, tras ocho temporadas consecutivas, su futuro se presenta más incierto que nunca, y en el entorno del Nuevo Mirandilla se respira cierta tensión por lo que pueda suceder en los próximos meses.

En la presente temporada, Álex Fernández ha participado en 23 partidos con el Cádiz en todas las competiciones, siendo protagonista habitual en Segunda División. En esos encuentros, el ex del Espanyol ha anotado 5 goles, dejando una media más que aceptable para un centrocampista que no destaca especialmente por su faceta goleadora.

Si ampliamos la mirada hacia su trayectoria completa en Cádiz, los números adquieren aún más valor. Álex Fernández ha vestido la camiseta amarilla en 266 duelos, aportando 38 goles y 19 asistencias, cifras que lo sitúan como una pieza esencial durante esta última década en el club. Su experiencia, liderazgo y compromiso en el vestuario lo han convertido en un referente absoluto para compañeros y aficionados.

Ofertas desde el extranjero y lealtad al club

En una reciente entrevista en la Cadena COPE, Álex Fernández reveló con absoluta sinceridad algunas propuestas tentadoras que llegaron desde el extranjero en los últimos mercados de fichajes. El futbolista confesó haber recibido una "oferta bastante importante" procedente de China, que consideró seriamente por su atractivo económico. Sin embargo, priorizó los intereses del Cádiz, y dado que la propuesta llegó fuera del periodo de fichajes, el club decidió retenerlo, una decisión que él respetó sin objeción alguna.

Además, el centrocampista gaditano también tuvo una importante oferta procedente de la MLS durante el pasado verano, la cual en principio parecía conducir a una salida inevitable. "Tenía una oferta de la MLS y pensé que era el momento de marcharme, pero me convencieron para quedarme", comentó Álex.

Renovación o despedida: una decisión crucial

El contrato de Álex Fernández termina el próximo 30 de junio de 2025, lo que ha disparado las especulaciones sobre su continuidad. Pese a la incertidumbre, el jugador ha asegurado que su relación con el presidente del club, Manuel Vizcaíno, es excelente, y que la renovación podría resolverse fácilmente en cuestión de minutos si decide quedarse.

El futbolista admitió que aún no ha tomado una decisión final sobre su futuro: "A día de hoy no sé si voy a renovar, aunque el club me respalda en cualquier decisión que tome. Ahora mismo no quiero distracciones y prefiero mantenerme centrado en el presente". El Cádiz le ha ofrecido la continuidad con la máxima confianza, pero es Álex quien aún medita sobre cuál será el siguiente paso en su carrera.

Este giro inesperado sería doloroso para el cadismo, consciente de lo que Álex significa para el club y su afición. Sin embargo, el futbolista ha dejado claro que su felicidad y comodidad en Cádiz podrían ser factores determinantes para rechazar cualquier propuesta, afirmando: "Después de ocho temporadas, lo único que puedo decir es que estoy feliz aquí, me siento gaditano ya, y me encantaría seguir haciendo historia en el Cádiz".