Un jugador del Mallorca interessa a la Premier League: Negoci rodó

El RCD Mallorca està gaudint aquesta temporada d'un moment dolç sota la direcció de Jagoba Arrasate. El tècnic basc ha aconseguit treure el millor de la seva plantilla, convertint el conjunt balear en una de les grans revelacions de LaLiga, mostrant solidesa en defensa, creativitat al centre del camp i efectivitat en atac. Molts jugadors estan brillant a nivell individual, alguns fins i tot per sobre del que s'esperava.

Precisament, un d'aquests futbolistes podria protagonitzar un inesperat moviment cap a la Premier League en els pròxims mesos. Parlem de Cyle Larin, qui, segons informacions de Fichajes.net, ha cridat l'atenció de diversos equips d'Anglaterra.

Malgrat no ser un fix en els onzes titulars recents, Cyle Larin ha aconseguit destacar en els pocs minuts que ha tingut sobre la gespa. El davanter canadenc, de 29 anys, ha disputat aquesta temporada un total de 24 partits en totes les competicions, marcant 5 gols i aportant 2 assistències, xifres que no passen desapercebudes per a diversos clubs europeus.

A LaLiga, on concentra la major part de les seves aparicions, Larin ha sumat 22 duels, anotant 5 gols i donant 2 assistències. Encara que no és titular habitual, el seu rol com a revulsiu ha estat clau per a Arrasate. En els últims quatre partits de lliga, el canadenc ha jugat pocs minuts (0, 19, 13 i 17 minuts), però fins i tot així, ha aconseguit mantenir-se com una amenaça constant per a les defenses rivals gràcies a la seva potència física i capacitat per generar perill en àrees contràries.

Historial agitat: un rodamon amb experiència internacional

Si hi ha alguna cosa que destaca en la trajectòria de Cyle Larin és el seu constant moviment entre clubs. L'atacant ha passat per diferents equips i lligues europees al llarg de la seva carrera, incloent-hi etapes en el futbol turc (Besiktas), belga (Zulte Waregem, Club Bruges) i espanyol (Real Valladolid i Mallorca). Aquesta mobilitat li ha permès acumular una valuosa experiència internacional.

El agost de 2023, Larin va recalcar al Mallorca procedent del Real Valladolid a canvi d'una inversió significativa, que va ascendir als 7,5 milions d'euros. Prèviament havia vestit els colors del Club Bruges a Bèlgica, mostrant sempre un nivell competitiu acceptable. Ara, amb prou feines un any després, podria fer un nou salt en la seva carrera esportiva cap a la Premier League.

La Premier League truca a la seva porta

Segons informacions recents, diversos equips de la lliga anglesa han fixat els seus ulls en l'atacant canadenc. L'estil físic, veloç i directe de Larin encaixa perfectament amb l'exigent competició britànica, una lliga on el davanter podria destacar per la seva potència i eficàcia en els metres finals.

Tot i que encara no es coneixen detalls específics sobre quins clubs estan interessats, és evident que el jugador veu amb molt bons ulls fer el salt a una competició que considera ideal per a les seves qualitats. Per a Larin, la Premier League no només representaria un repte professional, sinó també l'oportunitat perfecta de rellançar encara més la seva carrera a nivell internacional.

Si finalment es concreta la seva sortida, el Mallorca podria recuperar gran part de la inversió realitzada fa any i mig, estimant-se que l'operació rondaria una quantitat similar a la invertida inicialment. Això no suposaria un gran benefici econòmic immediat, però permetria alliberar una important fitxa salarial, oferint marge suficient per reforçar encara més la plantilla amb jugadors que s'ajustin a les necessitats de Jagoba Arrasate.

A més, l'operació podria resultar rodona per a totes les parts implicades, ja que el jugador obtindria la possibilitat de brillar en una de les millors lligues del món, mentre que el Mallorca aprofitaria l'ingrés per enfortir posicions clau que garanteixin una continuïtat en el creixement esportiu del club. I ho faria perdent una basa que no es presenta tan important per a Jagoba Arrasate.