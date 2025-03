Gir inesperat amb Nico Williams: no anirà al Barça i un equip de la Premier el vol

Nico Williams torna a situar-se, per segon estiu consecutiu, com un dels noms més atractius i agitadors del pròxim mercat de fitxatges. El jove extrem espanyol ha demostrat aquestes últimes temporades la seva capacitat per ser decisiu en l'ofensiva de l'Athletic Club, cosa que ha captat l'atenció de grans equips europeus. Tot i que el FC Barcelona semblava la destinació més lògica per continuar el seu creixement esportiu, les recents informacions han donat un gir complet a aquesta història.

Aquesta temporada no està sent altament notable per a ell pel que fa a números, però Nico Williams segueix empenyat a demostrar el seu enorme potencial en atac, convertint-se en un dels pilars del conjunt dirigit per Ernesto Valverde. L'internacional espanyol ha disputat un total de 33 partits en totes les competicions, registrant 6 gols i 7 assistències, xifres que l'han posicionat com un dels jugadors més determinants de l'Athletic tot i no ser abundants.

A LaLiga, el seu torneig més regular, ha jugat 22 partits, anotant 3 gols i repartint 5 assistències, cosa que reflecteix la seva importància en la creació ofensiva de l'equip basc. A l'Europa League també ha deixat empremta amb 2 gols i 2 assistències en 8 encontres, ratificant que està preparat per assumir reptes majors en la seva carrera.

L'opció Barça perd força

Durant mesos, el nom de Nico Williams va estar fortament vinculat amb el FC Barcelona, que busca reforçar el seu atac amb un extrem hàbil i veloç. El seu perfil semblava ideal per a la filosofia blaugrana, i la seva bona relació amb jugadors com Lamine Yamal incrementava les expectatives sobre la seva arribada. No obstant això, declaracions recents del seu germà gran, Iñaki Williams, ja van evidenciar que no és or tot el que lluu a la premsa esportiva.

Segons les paraules d'Iñaki, “es van dir moltes mentides des de Barcelona”, evidenciant que no tots els rumors sobre la seva marxa eren certs. Sigui com sigui, el cert és que tot apunta que la relació entre el futbolista i el club culé podria haver-se refredat. O, almenys, no s'estan produint avenços significatius en la negociació, tal com apunta El Nacional.

Arteta i l'Arsenal entren en escena

Davant aquesta situació, l'Arsenal FC ha emergit com el principal candidat per fitxar Nico Williams, segons informacions de El Nacional. El conjunt londinenc, dirigit per Mikel Arteta, porta temps seguint el jugador espanyol i considera que encaixa perfectament en la idea de joc ofensiva i dinàmica del tècnic basc. La clàusula de rescissió de l'extrem, fixada en 60 milions d'euros, no representa un gran obstacle per als gunners, habituats últimament a realitzar importants inversions en fitxatges.

La velocitat, el driblatge i la versatilitat de Williams per jugar en qualsevol de les bandes són atributs que l'Arsenal valora especialment. Arteta desitja jugadors capaços de desequilibrar partits tancats, i Nico Williams ha demostrat ser precisament aquest perfil durant tota la temporada amb l'Athletic.

L'Athletic és conscient que retenir el jugador podria ser complicat. Tot i que l'estiu passat van aconseguir renovar el seu contracte amb l'esperança que es quedés diversos anys més, les realitats del mercat i l'ambició del futbolista semblen empènyer cap a un futur lluny de San Mamés. Els Lleons no poden competir econòmicament amb clubs de la Premier League i, encara que intentaran convèncer el jugador de romandre, la possibilitat que Nico deixi Bilbao a la recerca de majors reptes sembla cada vegada més real.