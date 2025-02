El cabreo de Josep Pedrerol con Álvaro Benito: 'No se lo tomó...'

Álvaro Benito se ha convertido en una de las voces más respetadas a la hora de analizar el fútbol en España. Su experiencia como futbolista, especialmente en el Real Madrid, le otorga un punto de vista privilegiado para desgranar lo que ocurre en el campo.

Además, su forma tranquila de exponer argumentos y su capacidad para explicar el juego han servido para ganarse el reconocimiento de aficionados y especialistas. Sin embargo, antes de triunfar como analista y colaborar con Movistar+, Benito vivió una faceta muy distinta del periodismo deportivo.

El exjugador formó parte de ‘El Chiringuito’, el conocido programa de debate futbolístico dirigido por Josep Pedrerol, donde el show y la polémica se mezclan con el análisis. En una entrevista en ‘The Wild Project’, el propio Álvaro desveló cómo fue su llegada a esa tertulia y cuáles fueron los motivos que le hicieron marcharse a otros proyectos.

Su etapa en el programa de tertúlia

Tal y como relató, el fichaje por ‘El Chiringuito’ se remonta a 2008, cuando Pedrerol, que estaba “empezando un programa de tertulia de fútbol en TV”, lo llamó para proponérselo. “Yo le dije ‘oye, que nos han dado muchas ostias en la música por venir del fútbol y te lo agradezco pero no’”, contó Benito, recordando su etapa como vocalista. No obstante, la insistencia del presentador se prolongó durante meses hasta que finalmente accedió: “Venga sí, que voy”.

| El Chiringuito

Con el paso de las noches y las tertulias, Álvaro Benito fue descubriendo su pasión por el análisis táctico. “Ahí fue cuando me di cuenta de que me gustaba mucho conocer el juego, el análisis del juego. Me empecé a sacar la licencia de entrenador y, después del segundo año, me llama el Real Madrid para entrenar en la cantera”, comentó.

Entre tanto, su relación con Pedrerol se fue consolidando, y el ambiente en el programa era, según él, muy cordial. “Había muy buen rollo en el 99% de los casos. A mí siempre se me trató con respeto”, reconoció Benito, quien, además, supo adaptarse al carácter “más enfocado en el show” de esa tertulia.

El momento de la tensión con Pedrerol

La ruptura con el formato de Pedrerol llegó cuando Movistar+ llamó a su puerta con una oferta irrechazable, centrada en el tipo de análisis que realmente le apasionaba.

Fue en ese momento cuando el presentador de ‘El Chiringuito’ no reaccionó de la mejor manera: “Me voy porque me llega una oferta de Movistar y hablo con Josep Pedrerol. No se lo tomó bien en su día, pero había que entenderlo: es mi ámbito y era una oferta irrechazable”. Esa primera reacción tensa fue el desencadenante del alejamiento entre ambos durante un tiempo.

A pesar del “cabreo” inicial de Pedrerol, la relación entre ellos se ha ido recomponiendo con el paso de los años. El propio Benito admite que, tras haberlo expresado públicamente y agradecer todo lo que el presentador hizo por él, volvieron a hablar y a retomar el contacto mutuo.

“El caso es que hablando recuperamos la relación. También viéndonos. Recuperamos la amistad”, puntualiza el exjugador, quien parece no guardar rencor por aquella reacción de Pedrerol.