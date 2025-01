Paco Buyo hiperventila contra el Barça pel partidàs davant el València: 'Han...'

per Sergi Guillén

Paco Buyo és una figura molt coneguda en el món del futbol. Com a exguardameta del Real Madrid, va ser clau en moltes victòries de l'equip blanc durant els anys 80 i 90. Després de la seva retirada, Buyo va fer el salt als mitjans de comunicació, on s'ha consolidat com un analista amb opinions sempre contundents.

Actualment, col·labora en diversos programes esportius com 'El Chiringuito', destacant pel seu estil directe i, sovint, polèmic. L'exjugador és també molt actiu a les xarxes socials, on no dubta a compartir les seves opinions sense filtre. Aquestes publicacions solen generar reaccions polaritzades entre els aficionats, especialment quan parla del Barça.

El seu passat madridista i la seva tendència a qüestionar qualsevol èxit blaugrana l'han convertit en un personatge habitual de la rivalitat entre els culers i els merengues. En aquesta ocasió, Buyo ha tornat a desfermar la polèmica a X (Twitter). Durant la primera part de l'enfrontament entre el Barça i el València, ha publicat un tuit que ha generat una onada de respostes.

La polèmica del tuit

El tuit de Paco Buyo no ha passat desapercebut; en ell, ha criticat durament l'arbitratge del partit, insinuant que el Barça ha estat afavorit. "Han activat de nou el comodí Negreira, dos penals al limbe, del Cerro Grande al VAR i Grado Soto al verd. Cal salvar el soldat Ryan, La Lliga de Tebas", ha escrit.

La resposta dels aficionats no s'ha fet esperar i els seguidors del Barça han qualificat les seves paraules de "hipèrboles sense fonament". Segons ells, no hi ha cap penal a la jugada qüestionada. A més, els culers destaquen el gran nivell mostrat per l'equip blaugrana en els primers 45 minuts, restant importància a les queixes de l'exguardameta.

D'altra banda, els detractors del Barça s'han sumat a les crítiques de Buyo, reforçant la narrativa de suposades ajudes arbitrals. La discussió a les xarxes s'ha intensificat, amb comentaris tant a favor com en contra de l'exfutbolista.

Domini absolut del Barça en la primera part

La primera meitat de l'encontre entre el Barça i el València ha estat un monòleg blaugrana. Frenkie de Jong ha obert el marcador amb un gol al minut 3, aprofitant una gran passada de Lamine Yamal. Només cinc minuts després, Ferran Torres ha ampliat l'avantatge amb un remat precís dins l'àrea.

El festival golejador ha continuat amb Raphinha, qui ha anotat el tercer gol al minut 14. El seu xut regatejant Mamardashvili ha deixat sense opcions el porter del València. Fermín s'ha unit a la festa amb un doblet, marcant als minuts 24 i 45+4; ambdós gols han evidenciat la fragilitat defensiva del conjunt valencià.

El domini del Barça no s'ha limitat al marcador. L'equip dirigit per Hansi Flick ha controlat la possessió i ha generat constants ocasions de perill. La defensa del València, per la seva banda, s'ha mostrat incapaç de frenar el ritme i la qualitat tècnica dels locals.