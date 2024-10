Ruibal, lesionat al Betis: Part mèdic i temps de recuperació

per Iker Silvosa

El Real Betis travessa un gran moment de forma a LaLiga, no obstant això, les lesions estan començant a minvar la plantilla de Manuel Pellegrini. L'equip sevillà ha tingut un inici de temporada amb alts i baixos, i després de recuperar el seu nivell i consolidar-se als primers llocs de la classificació, la llista de baixes preocupa cada vegada més els verd-i-blancs. Ara, Aitor Ruibal s'uneix als integrants de la infermeria bètica, sumant-se a altres absències importants a l'equip.

El Betis ha emès un comunicat mèdic en què es confirma que Aitor Ruibal pateix una lesió miotendinosa de baix grau al bíceps femoral de la cama dreta, una malaltia que el mantindrà allunyat dels terrenys de joc aproximadament un mes. Aquesta baixa suposa un contratemps significatiu, ja que Ruibal és un dels jugadors polivalents del Betis, capaç de jugar tant en defensa com en atac, aportant energia i versatilitat a l'equip. En aquesta temporada havia demostrat ser un recurs important per a Pellegrini, cobrint diverses posicions i adaptant-se a les necessitats de l'esquema tàctic.

Ruibal s'uneix així a una llarga llista de jugadors absents, entre els quals destaquen William Carvalho, Héctor Bellerín, Marc Roca i Giovani Lo Celso, que han patit lesions les últimes setmanes, així com també Isco. Aquesta situació posa a prova la capacitat del Betis per mantenir el nivell competitiu, especialment quan s'enfronta a una càrrega intensa de partits, tant en competicions nacionals com europees.

A estirar fons d'armari

La baixa de Ruibal arriba en un moment en què el Betis necessita tota la seva plantilla per mantenir-se en la lluita per les posicions europees. La seva absència es prolongarà fins a finals de novembre, afectant directament la rotació de Pellegrini, que ara haurà de buscar alternatives a la banqueta per cobrir la seva posició. Jugadors joves i amb menys experiència podrien tenir l'oportunitat de fer un pas endavant i demostrar la seva vàlua durant aquest temps.

De moment, el Betis continua lluitant per mantenir-se als primers llocs de LaLiga i avançar en competicions europees, però l'acumulació de lesions podria dificultar les seves aspiracions. Ruibal, amb la recuperació programada per al voltant d'un mes, espera tornar a l'equip abans del final de l'any, amb la intenció de contribuir novament a l'objectiu de classificar el Betis per a les competicions europees.

Aquest contratemps serveix també com a recordatori de la importància de la planificació en la gestió de la plantilla, especialment en equips que participen a múltiples competicions. Pellegrini i el cos tècnic hauran de gestionar els recursos restants amb prudència, assegurant que les absències no afectin en excés el rendiment de l'equip en aquesta crucial fase de la temporada.