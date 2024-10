Carles Rexach enfonsa el Reial Madrid després de la NO Pilota d'Or a Vinícius: 'Tenían...'

La victòria del FC Barcelona per zero gols a quatre al Santiago Bernabeu segueix present als caps i als cors dels barcelonistes. Durant tota aquesta setmana, programes de televisió i de ràdio s'han fet del partidàs que es va viure a la capital d'Espanya i s'ha comentat el ridícul blanc, en un partit que podria haver acabat amb una golejada encara més gran.

El Reial Madrid va continuar sent notícia amb el desvergonyiment a la gala de la Pilota d'Or, que es va celebrar a París. El jugador del Manchester City i de la Selecció espanyola, Rodri, va ser el guanyador del trofeu masculí i Aitana Bonmatí, jugadora del Barça i de la Selecció espanyola, va ser la guanyadora de la pilota femenina. La comitiva blanca, en un clar enrabiada per no haver proclamat Vinicius guanyador del certamen, no va anar a la capital de França i va demostrar que això dels valors blancs només són paraules.

L'exjugador i exentrenador del FC Barcelona, Carles Rexach, va ser un dels convidats del programa Versió Rac1, presentat per Toni Clapés. "El problema del Madrid és que ja tenien assumit que el brasiler s'emportava la Pilota d'Or". "Ells mateixos discutien si el premi seria bé per a Vinícius o per a Mbappé" , ha continuat Xarli, que ha destacat l'autoestima que tenen els jugadors i directius del Reial Madrid. "Però Europa és diferent", va aclarir, insinuant que Europa els ha posat al seu lloc.

Molta presència del FC Barcelona a París

Aitana Bonmatí no va ser l'única jugadora del FC Barcelona que va sortir de París amb un premi. La de Sant Pere de Ribes va guanyar el trofeu per segon any consecutiu, el quart consecutiu que se l'emporta una jugadora del Barça també. Lamine Yamal va guanyar el trofeu a millor jugador jove i es va pronunciar sobre els crits racistes que va rebre al Santiago Bernabeu.

Res de presència del Reial Madrid, que utilitzar el victimisme i va protestar contra la decisió que Rodri fos el guanyador de la Pilota d'Or. Estaven convençuts que havia de ser Vinicius però els votants del trofeu no ho van veure així. Ni Vinicius, ni Mbappé ni Dani Carvajal .

Carles Rexach també parla del Clàssic

"Al primer quart la cosa estava molt igualada, però a partir d'aquí es va acabar el Madrid", argumenta. "Al principi el Barça va tenir una ocasió del Lamine Yamal, que hauria pogut ser gol perfectament, després es van marcar els quatre gols, però és que hi va haver tres ocasions més clares". Rexach fa referència a un pal de Robert Lewandowski i altres ocasions clares dels jugadors d'atac.