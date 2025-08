Clatellot monumenta de Saúl a l’Atlético de Madrid: 'Cada cop tenen menys...'

El futbol sempre ofereix històries de retrobaments, comiats amargs i paraules que ressonen molt després que el protagonista hagi fet les maletes. La marxa d’un canterà que es converteix en ‘llegenda’ és un d’aquests episodis que marquen un club, i aquesta vegada l’Atlético de Madrid ha estat testimoni d’un dels comiats més sonats de l’estiu.

Un adeu agredolç després de quinze anys de rojiblanc

Saúl Ñíguez, símbol d’una generació, tanca una etapa que va començar fa més d’una dècada i mitja a les categories inferiors de l’Atlético. Dotze temporades al primer equip, centenars de partits i moments clau han convertit el migcampista il·licità en un referent per a l’afició. La seva sortida cap al Flamengo, després que l’opció de Turquia quedés descartada per motius personals, no només deixa un buit futbolístic, sinó que també obre la porta a l’autocrítica i a un repàs sense filtres de la seva relació amb el club.

El jugador va explicar en una entrevista amb El Partidazo de COPE que la presència de Filipe Luis a la banqueta del conjunt brasiler va ser determinant per prendre la decisió. "He vingut a Rio de Janeiro per motius personals. L’oferta econòmica era més alta a Turquia, però necessitava un canvi a la meva vida", va assegurar.

| Atlético de Madrid

Saúl apunta a la direcció de l’Atlético i elogia l’autenticitat de Simeone

Més enllà de les emocions de la seva sortida, Saúl no va evitar llançar un missatge directe cap a l’Atlético de Madrid, assenyalant les contradiccions internes i la gestió del club en els últims mercats de fitxatges. "L’any passat se'n va gastar 200, aquest any també va per aquí, ja no pots posar l’excusa que Saúl cobra molt o que l’altre cobra molt. La realitat és aquesta. Estàs gastant com tots i has de competir per tot", va remarcar el migcampista.

En les seves paraules es llegeix una certa decepció amb l’evolució de l’entitat, alhora que va defensar la figura de Simeone. "La nostra relació ha tingut alts i baixos, però sempre hem estat directes. Això és el que més m’ha agradat. Valoro que no hagi estat fals amb mi, no com altres persones del club", va puntualitzar, deixant entreveure diferències amb la directiva més enllà del vestidor.

Sobre el futur del tècnic argentí, Saúl va ser clar: "Un any vaig pensar que havia perdut la seva energia, però el Cholo estarà a l’Atlético de Madrid fins que ell vulgui. El seu missatge segueix calant".

Una plantilla renovada i exigències a l’alçada de la inversió

La sortida de Saúl s’emmarca en un Atlético de Madrid que no ha escatimat recursos al mercat de fitxatges estiu 2025. Amb més de 100 milions invertits en jugadors com Alex Baena, Dávid Hancko, Johnny Cardoso i Thiago Almada, entre d’altres, el club ha apostat fort per rejovenir la plantilla i mantenir el pols amb els grans de LaLiga.

Les baixes de veterans com Witsel i Azpilicueta, sumades a altres sortides rellevants, han obert la porta a una plantilla més jove però amb molta pressió per complir expectatives. L’exigència de l’entorn és màxima i, com va apuntar Saúl, "has de competir per tot" si t’iguales als grans en inversió.