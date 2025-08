Brutal zasca de Saúl al Atlético de Madrid: 'Cada vez tienen menos...'

El fútbol siempre ofrece historias de reencuentros, despedidas amargas y palabras que resuenan mucho después de que el protagonista haya hecho las maletas. La marcha de un canterano que se convierte en 'leyenda' es uno de esos episodios que marcan a un club, y esta vez el Atlético de Madrid ha sido testigo de una de las despedidas más sonadas del verano.

Un adiós agridulce tras quince años de rojiblanco

Saúl Ñíguez, símbolo de una generación, cierra una etapa que arrancó hace más de una década y media en las categorías inferiores del Atlético. Doce temporadas en el primer equipo, cientos de partidos y momentos clave han convertido al centrocampista ilicitano en un referente para la hinchada. Su salida hacia el Flamengo, después de que la opción de Turquía quedara descartada por motivos personales, no solo deja un vacío futbolístico, sino que también abre la puerta a la autocrítica y a un repaso sin filtros de su relación con el club.

El jugador explicó en una entrevista con El Partidazo de COPE que la presencia de Filipe Luis en el banquillo del conjunto brasileño fue determinante para tomar la decisión. "Me he venido a Río de Janeiro por motivos personales. La oferta económica era más alta en Turquía, pero necesitaba un cambio en mi vida", aseguró.

| Atlético de Madrid

Saúl apunta a la dirección del Atlético y elogia la autenticidad de Simeone

Más allá de las emociones de su salida, Saúl no evitó lanzar un mensaje directo hacia el Atlético de Madrid, señalando las contradicciones internas y la gestión del club en los últimos mercados de fichajes. "El año pasado se gastó 200, este año va también por ahí, ya no puedes poner la excusa de que Saúl cobra mucho o de que el otro cobra mucho. La realidad es esta. Estás gastando como todos y debes competir por todo", remarcó el centrocampista.

En sus palabras se lee cierta decepción con la evolución de la entidad, al tiempo que defendió la figura de Simeone. "Nuestra relación ha tenido altibajos, pero siempre hemos sido directos. Eso es lo que más me ha gustado. Valoro que no haya sido falso conmigo, no como otras personas del club", puntualizó, dejando entrever diferencias con la directiva más allá del vestuario.

Sobre el futuro del técnico argentino, Saúl fue claro: "Un año pensé que había perdido su energía, pero el Cholo va a estar en el Atlético de Madrid hasta que él quiera. Su mensaje sigue calando".

Una plantilla renovada y exigencias a la altura de la inversión

La salida de Saúl se enmarca en un Atlético de Madrid que no ha escatimado recursos en el mercado de fichajes verano 2025. Con más de 100 millones invertidos en jugadores como Alex Baena, Dávid Hancko, Johnny Cardoso y Thiago Almada, entre otros, el club ha apostado fuerte por rejuvenecer la plantilla y mantener el pulso con los grandes de LaLiga.

Las bajas de veteranos como Witsel y Azpilicueta, sumadas a otras salidas relevantes, han abierto la puerta a una plantilla más joven pero con mucha presión por cumplir expectativas. La exigencia del entorno es máxima y, como apuntó Saúl, "debes competir por todo" si te igualas a los grandes en inversión.