Buenas noticias para el Valencia, llegan los fichajes: Interés en un ex del Sevilla

La pretemporada del Valencia CF está viviendo uno de los veranos más intensos de la última década. El mercado no da tregua y, mientras Carlos Corberán sigue moldeando su plantilla en Olot, la dirección deportiva acelera en busca de los perfiles que permitan al equipo dar un salto de calidad y volver a luchar por los puestos europeos. La actividad en las oficinas del club ha sido frenética desde el martes, con anuncios y rumores que han agitado a la afición en las últimas horas.

Las expectativas en torno al proyecto de Corberán han crecido tras los primeros días de concentración en el stage en territorio gerundense. El equipo necesitaba caras nuevas y la llegada de Santamaria ha sido la primera gran noticia de esta tan importante semana. Aun así, en el entorno valencianista se percibe que el trabajo apenas comienza. Los rumores sobre refuerzos en ataque y en bandas se han multiplicado, especialmente tras un martes cargado de novedades, filtraciones y nombres inesperados.

El club ya ha cerrado la llegada de Baptiste Santamaria, pivote francés que llega tras una notable campaña en la Ligue 1. La operación se activó desde el pasado fin de semana y pronto se hará oficial. Santamaria aportará equilibrio y experiencia a una medular que el curso pasado tuvo problemas para imponerse ante rivales de nivel. Su llegada es sólo el inicio de una lista de movimientos previstos para los próximos días.

El Valencia también trabaja en reforzar otras posiciones clave. En la agenda, además del mediocentro, figuran la banda derecha, el extremo y el delantero centro. La lesión de Correia y la marcha de algunos jugadores han dejado huecos que deben cubrirse antes del inicio de LaLiga. En este sentido, Buba Sangaré, ex del Levante ahora en la Roma, es una de las opciones favoritas para el lateral derecho. Sin embargo, la negociación con el club italiano es compleja y se estudian fórmulas para una cesión con opción de compra razonable.

Lucas Ocampos, un rumor complicado

El nombre que más ha dado que hablar en las últimas horas es el de Lucas Ocampos, a quien Plaza Deportiva ha relacionado con el Valencia. El argentino, ex del Sevilla FC y actualmente en el Monterrey mexicano, está en el radar de la dirección deportiva valencianista. La posibilidad de que Ocampos vuelva a LaLiga tras su paso por el Sevilla, donde conquistó dos Europa League y fue pieza clave durante cinco temporadas, ha generado un importante debate.

Ocampos, con experiencia en equipos como River Plate, Marsella, Mónaco, Milan y Ajax, acumula casi 550 partidos y cerca de cien goles como profesional. Su perfil ofensivo y su capacidad para desbordar por banda lo convierten en un futbolista muy atractivo para el nuevo proyecto. El futbolista de 31 años no atraviesa su mejor momento en México y vería con buenos ojos una salida.

Sin embargo, aunque desde México se confirma el interés e incluso se habla de un sondeo formal, la operación se antoja complicada. Monterrey no está obligado a vender y el salario del argentino, además de la competencia de otros clubes como el Real Oviedo, dificultan la negociación.

El Cádiz también se interesó por Ocampos a comienzos de verano, aunque finalmente esa vía quedó descartada. Ahora, Mestalla podría ser su próxima parada si las partes logran acercar posturas, aunque el desenlace aún es incierto.