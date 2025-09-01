Buenas noticias para Bordalás: Llega otro central rocoso para el Getafe

El Coliseum encara el cierre del mercado con el foco puesto en la retaguardia. La propuesta de Bordalás exige agresividad sin balón, dominio aéreo y concentración en áreas decisivas. El club ha movido piezas para sostener ese plan táctico durante una temporada larga y exigente.

La dirección deportiva, con Toni Muñoz al frente, llevaba días rastreando perfiles físicos y competitivos. El objetivo pasaba por incorporar un central que conociera entornos de alta tensión y resolviera centros laterales, la principal munición rival ante un bloque medio-bajo. Las conversaciones se han acelerado en las últimas horas.

Desde Italia y entornos del jugador se apuntó a una operación rápida, con formato de cesión y opción de compra. El acuerdo se gesta con un futbolista de gran envergadura procedente de la Serie A, cuyo estilo encaja con la identidad azulona. Fuentes coincidentes situaron el traspaso en fase avanzada esta mañana.

Refuerzo para el plan de juego de Bordalás en septiembre de 2025

El elegido es Saba Sazonov, defensor de 23 años, internacional georgiano, propiedad del Torino. Mide 1,94 metros y mantiene contrato con los granata hasta junio de 2026, parámetros acordes al prototipo que buscaba el Getafe. La operación llega en el tramo final del mercado veraniego.

Fuentes italianas describen la fórmula como un préstamo con opción de compra, alineada con la política de riesgo controlado del club. El acuerdo se filtra desde el ecosistema de Gianluca Di Marzio y perfiles especializados en fútbol georgiano, que dan por hecho el aterrizaje del zaguero en el Coliseum.

Saba Sazonov: datos clave y estado físico

El central llega tras un curso condicionado por una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida con el Empoli en septiembre de 2024. Fue intervenido semanas después y completó una rehabilitación larga antes de volver a competir.

En esta pretemporada, el Torino lo gestionó con prudencia tras un posterior problema menor de menisco, sin relación directa con la cirugía del cruzado. La secuencia obliga a planificar una integración progresiva en la carga de trabajo y los minutos. El cuerpo médico azulón priorizará controles funcionales y readaptación escalonada.

Desde el punto de vista futbolístico, Sazonov destaca por su lectura del área, la envergadura en duelos y la agresividad atacando balón dividido. En salida, ofrece primer pase firme y desplazamiento medio para activar carriles exteriores. Su talla refuerza defensas laterales y situaciones de balón parado, factor clave en el modelo de Bordalás.

Calendario inmediato y competencia en la zaga azulona

El movimiento se añade a una planificación donde el Getafe ha activado piezas en varios frentes. Mario Martín llegó cedido para equilibrar las alturas del mediocampo y el club firmó a Abqar para sumar experiencia a la línea defensiva. La competencia interna crecerá y el reparto de minutos será más meritocrático.

A corto plazo, el reto pasa por inscribir al jugador y ajustar automatismos con los centrales disponibles. La hoja de ruta contempla darle entrada como tercer hombre en línea de tres situacional, o como titular en bloque medio con vigilancias agresivas. Si la adaptación responde y el físico acompaña, el Getafe ganará centímetros, contundencia y profundidad de plantilla.

La proyección competitiva es clara: un fichaje de coste controlado, techo alto y margen de revalorización. Bordalás obtiene herramientas para blindar el área propia y liberar metros al equipo en transiciones.