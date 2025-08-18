Buenas noticias para el Rayo Vallecano: Se cae una venta que tenía hecha el Real Betis

El Real Betis había alcanzado un acuerdo con el Glasgow Rangers para la venta de Nobel Mendy. El joven central senegalés debía firmar por una cifra cercana a los cuatro millones de euros, en una operación que incluía un 80% de sus derechos más variables por rendimiento. Todo estaba listo para que el defensor de 21 años iniciara una nueva etapa en Escocia. Sin embargo, la negociación se ha roto en el último instante, dejando al futbolista en una situación incierta y al Betis con un problema inesperado.

El viaje programado para sellar su contrato nunca se produjo. Según el Diario de Sevilla, el proceso se vio alterado por dos factores principales: unas complicaciones en el reconocimiento médico y, sobre todo, un cambio de decisión del propio jugador. Mendy trasladó a sus agentes que prefiere seguir en España, convencido de que su progresión tendrá mayor visibilidad en LaLiga.

Mendy ya había tenido opciones frustradas en este mismo mercado

La historia del central en este verano ha sido complicada desde el inicio. Su salida al PSV Eindhoven se vio frustrada por problemas burocráticos relacionados con el permiso de trabajo. Después apareció el interés del Rayo Vallecano, que llegó a posicionarse como el destino más probable en España. No obstante, la entrada del Rangers en la puja redujo las opciones del club madrileño, que no podía competir económicamente con los escoceses.

| Real Betis

Ahora, con la operación con el Rangers caída, el escenario vuelve a abrirse. Según avanzó Foot Mercato y confirmó el Diario de Sevilla, el Betis no descarta volver a negociar con equipos de LaLiga. La opción de que el Rayo vuelva a interesarse en el jugador no parece descartada, sobre todo teniendo en cuenta que el club vallecano afronta una temporada exigente con competición europea.

El Rayo Vallecano y la posibilidad de un regreso al interés

El conjunto de Vallecas necesita reforzar su zaga para afrontar un curso especialmente ilusionante. Con Europa en el horizonte y el inicio liguero en marcha, disponer de más variantes defensivas resulta una prioridad para la dirección deportiva. La caída de la operación con el Rangers podría abrir una ventana inesperada para recuperar el interés por Mendy, un perfil que encaja por edad, proyección y condiciones físicas.

El central, formado en el París FC y fichado por el Betis en 2023, apenas ha disputado cinco encuentros oficiales con el primer equipo. Entre ellos destaca su participación en la semifinal de la Conference League contra la Fiorentina, donde el conjunto bético consiguió el pase a la final de Breslavia. Pese a su corta experiencia, su físico y capacidad de anticipación lo convierten en un futbolista con margen de crecimiento.

El Betis busca soluciones urgentes en la recta final del mercado

Para el Betis, la venta de Mendy era clave en la planificación deportiva. El club heliopolitano esperaba ingresar dinero para reforzar otras posiciones tras la llegada de Valentín Gómez como cuarto central. La caída de la operación supone un contratiempo que obliga a acelerar alternativas en los últimos días del mercado.

Mientras tanto, el Rayo observa con atención el desenlace. Si el jugador mantiene su deseo de seguir en España, Mestalla no aparece en el horizonte y Vallecas puede volver a ser una opción real. Todo dependerá de la disposición del Betis y de si los vallecanos logran encajar la operación en su presupuesto.

El futuro de Nobel Mendy vuelve a estar en el aire, y con él se reabre una oportunidad que el Rayo Vallecano parecía haber perdido semanas atrás. Con el mercado en plena recta final, el central senegalés se ha convertido de nuevo en uno de los nombres propios del verano en LaLiga.