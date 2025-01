Gir de 180º amb Dani Olmo: Esperança culer amb les paraules de José Álvarez

per Mireia Puig

La situació de Dani Olmo al FC Barcelona ha donat un gir de 180º en qüestió d'hores, després que el periodista José Álvarez compartís nova informació que aporta un raig d'esperança per a l'afició culé.

El futur del jugador de Terrassa semblava extremadament incert després de la negativa inicial de LaLiga a validar la seva inscripció. Tanmateix, les últimes declaracions d'Álvarez a les xarxes socials apunten que el Barça hauria presentat tota la documentació requerida dins dels terminis establerts. D'aquesta manera, queda ara en mans de l'organització de la lliga la decisió final sobre el cas.

Deures fets

D'acord amb el reconegut periodista, el FC Barcelona “ha fet els deures” i complert amb tots els requisits que li exigia LaLiga en matèria de garanties econòmiques. El procés, segons explica Álvarez, no només serviria per inscriure Dani Olmo, sinó que també portaria el club a recuperar l'ansiada equilibri 1:1 en el control financer de la competició.

| José Álvarez, F.C. Barcelona, XCatalunya

Aquest pas resulta crucial perquè l'entitat blaugrana pugui continuar incorporant jugadors, i, per tant, perquè no existeixin més traves a l'hora d'inscriure futbolistes clau com el mateix Olmo.

Les paraules de José Álvarez suggereixen, a més, que LaLiga necessita “més temps” per analitzar la documentació i verificar que els números que el Barça ha presentat s'ajusten als requisits. Aquest marge addicional podria prolongar-se fins als primers dies de gener. El Barça es pronunciarà oficialment el divendres dia 3. La directiva culé es manté ferma en la idea que Dani Olmo ha de continuar vestint de blaugrana durant la segona meitat de la temporada.

Dani Olmo no se n'anirà

La incertesa sobre la inscripció de l'exjugador del RB Leipzig s'ha convertit en una autèntica novel·la que no només ha posat en suspens l'afició, sinó també el cos tècnic de Hansi Flick. Malgrat la tensió generada pels terminis, el futbolista ha reiterat en més d'una ocasió el seu desig de continuar al FC Barcelona.

| F.C. Barcelona

De fet, es va arribar a especular amb la possibilitat que Olmo exercís una clàusula de rescissió que el deixaria lliure de contracte, encara que el mateix jugador no valora, almenys de moment, aquesta via.

L'última paraula la tindrà LaLiga, però, segons José Álvarez, el panorama és molt més encoratjador del que es pensava fa pocs dies. Álvarez és molt pròxim a Joan Laporta i no sol equivocar-se.